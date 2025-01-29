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Россияне стали чаще ездить в Узбекистан
Россияне стали чаще ездить в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Всего по итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших республику, увеличилось в 1,5 раза — до 10,2 млн человек
2025-01-29T14:15+0500
2025-01-29T14:15+0500
2025-01-29T15:38+0500
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Число туристов из России в Узбекистан по итогам прошлого года увеличилось на 20% по сравнению с годом ранее, заявил председатель Комитета по туризму республики Умид Шадиев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Об итогах работы в 2024 году и планах на будущее представители ведомства рассказали в ходе открытого диалога с субъектами предпринимательства в сфере туризма и журналистами в Ташкенте.Узбекистан в прошлом году принял 873 тыс. российских туристов, а в нынешнем есть все возможности превысить отметку в 1 млн гостей из РФ.Ранее ведомство прогнозировало рост количества туристов из РФ в 2024 году до 1 млн человек.Он добавил, что ведомство в настоящее время работает почти с каждым субъектом РФ для создания в Узбекистане комфортных условий для российских туристов.Напомним, что в рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года была подписана программа двустороннего сотрудничества для увеличения турпотока на 2025-2026 годы. Также стороны подписали дорожную карту расширения сотрудничества в сфере туризма, включающую 12 блоков мероприятий.Всего по итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в 1,5 раза — до 10,2 млн. человек. При этом туристы из России занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
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россияне узбекистан поездки
россияне узбекистан поездки
Россияне стали чаще ездить в Узбекистан
14:15 29.01.2025 (обновлено: 15:38 29.01.2025)
Эксклюзив
Всего по итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших республику, увеличилось в 1,5 раза — до 10,2 млн человек.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Число туристов из России в Узбекистан по итогам прошлого года увеличилось на 20% по сравнению с годом ранее, заявил председатель Комитета по туризму республики Умид Шадиев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об итогах работы в 2024 году и планах на будущее представители ведомства рассказали в ходе открытого диалога с субъектами предпринимательства в сфере туризма и журналистами в Ташкенте.
Узбекистан в прошлом году принял 873 тыс. российских туристов, а в нынешнем есть все возможности превысить отметку в 1 млн гостей из РФ.
Ранее ведомство прогнозировало рост количества туристов из РФ в 2024 году до 1 млн человек.
"Мы ставили задачу, что до конца (прошлого — ред.) года должно было быть 1 миллион туристов, чуть-чуть не достигли этой цифры... Если посмотреть на рост, то рост составил порядка 20%. И я думаю, что с каждым годом цифра будет увеличиваться", — сказал Шадиев.
Он добавил, что ведомство в настоящее время работает почти с каждым субъектом РФ для создания в Узбекистане комфортных условий для российских туристов.
"В этом году, благодаря мероприятиям, которые запланированы в рамках Года туризма Узбекистана в Российской Федерации, мы сможем уже перейти отметку более 1 миллиона туристов из России", — отметил советник председателя Комитета по туризму Фируз Додиев.
Напомним, что в рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года была подписана программа двустороннего сотрудничества для увеличения турпотока на 2025-2026 годы. Также стороны подписали дорожную карту расширения сотрудничества в сфере туризма, включающую 12 блоков мероприятий.
Всего по итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в 1,5 раза — до 10,2 млн. человек. При этом туристы из России занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.