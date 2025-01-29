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За справедливый мир на Украине — глава МИД Турции озвучил позицию Анкары, Ташкента и Баку

За справедливый мир на Украине — глава МИД Турции озвучил позицию Анкары, Ташкента и Баку

Sputnik Узбекистан

В столице Турции прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта формата Турция – Азербайджан – Узбекистан

2025-01-29T18:18+0500

2025-01-29T18:18+0500

2025-01-29T18:18+0500

политика

турция

анкара

азербайджан

узбекистан

встреча

министры

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Турция, Азербайджан и Узбекистан выступают за обеспечение справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнул глава турецкого МИД Хакан Фидан.Такое заявление он сделал в Анкаре по итогам трехсторонних переговоров министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана.Участники встречи, по словам Фидана, высказались против международной изоляции Афганистана, за то, чтобы он жил в мире со своими соседями. Также министры обсудили ситуацию в Сирии.Повестка встречи включала вопросы регионального сотрудничества, наращивания взаимодействия в торговой, экономической и инвестиционной сферах, развития региональных транспортных сетей и усиления сотрудничества в коммуникационной области. Особое внимание уделили развитию Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море, играющего ключевую роль в международной логистике.По итогам мероприятия стороны подписали Анкарскую декларацию. Документ определяет шаги, которые необходимо предпринять в области торговли, инвестиций, логистики и транзитных перевозок. Также главы МИД трех стран приняли совместный План действий на предстоящий период, согласовав дорожную карту по его реализации.

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политика, турция, анкара, азербайджан, узбекистан, встреча, министры