За справедливый мир на Украине — глава МИД Турции озвучил позицию Анкары, Ташкента и Баку
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Турцию.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В столице Турции прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта формата Турция – Азербайджан – Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Турция, Азербайджан и Узбекистан выступают за обеспечение справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнул глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Такое заявление он сделал в Анкаре по итогам трехсторонних переговоров министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана.
"На сегодняшней встрече мы обсудили войну между Россией и Украиной, ситуацию на Ближнем Востоке, в Афганистане. Как представители тюркского мира мы поддерживаем обеспечение справедливого и прочного мира на Украине", — сказал он.
Участники встречи, по словам Фидана, высказались против международной изоляции Афганистана, за то, чтобы он жил в мире со своими соседями.
"Была также выражена поддержка созданию независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года", — добавил глава внешнеполитического ведомства Турции.
Также министры обсудили ситуацию в Сирии.
"Мы хотели бы видеть Сирию полностью суверенной, свободной от терроризма, стабильной и процветающей страной. Мы считаем, что международное сообщество несет ответственность за восстановление Сирии. Мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы Сирия заняла достойное место в регионе и в международном сообществе", — сказал Фидан.
Повестка встречи включала вопросы регионального сотрудничества, наращивания взаимодействия в торговой, экономической и инвестиционной сферах, развития региональных транспортных сетей и усиления сотрудничества в коммуникационной области. Особое внимание уделили развитию Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море, играющего ключевую роль в международной логистике.
По итогам мероприятия стороны подписали Анкарскую декларацию. Документ определяет шаги, которые необходимо предпринять в области торговли, инвестиций, логистики и транзитных перевозок. Также главы МИД трех стран приняли совместный План действий на предстоящий период, согласовав дорожную карту по его реализации.