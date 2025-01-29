https://uz.sputniknews.ru/20250129/uzbekistan-perenapravit-cherez-afganistan-chast-tranzita-po-koridoru-sever-yug-47745591.html

Узбекистан намерен перенаправить через Афганистан часть транзита по коридору "Север – Юг"

Узбекистан намерен перенаправить через Афганистан часть транзита по коридору "Север – Юг"

Sputnik Узбекистан

Власти республики планируют активно участвовать в формировании и увеличении перевозок по коридору из КНР через страны ЦА в Афганистан и далее в Пакистан, а также из Китая через страны региона в Европу

2025-01-29T16:35+0500

2025-01-29T16:35+0500

2025-01-29T16:35+0500

узбекистан

афганистан

транспортный коридор

логистика

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистан намерен создать условия для перенаправления части транзитных грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" через территорию Афганистана. Это определено в Концепции развития транспортно-логистической системы республики до 2030 года, опубликованной на сайте базы национального законодательства Lex.uz.В соответствии с концепцией, утвержденной постановлением Шавката Мирзиёева, власти Узбекистана намерены активно участвовать в формировании и увеличении перевозок по коридору из Китая через страны Центральной Азии в Афганистан и далее в Пакистан, а также из Китая через страны региона в Европу.Напомним, что в ноябре 2023-го в Ташкенте на полях первого транспортного форума стран ШОС подписали меморандум о создании и развитии международного транспортного коридора "Белоруссия – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан –Пакистан". В апреле прошлого года в Термезе была подписана дорожная карта по развитию данного коридора, включающая конкретные планы по развитию грузоперевозок, анализу грузопотоков, внедрению электронных цифровых документов и оптимизации таможенных процедур.Для справки: Международный транспортный коридор "Север – Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7 200 км, основным преимуществом которого станет сокращение сроков доставки грузов вдвое или даже втрое.Это крупнейший геополитический и геоэкономический инфраструктурный проект текущего десятилетия и часть становления многополярного мира.Мультимодальный транспортный коридор (МТК) "Север – Юг" связывает наиболее короткими и удобными маршрутами страны ЕАЭС, Южную Азию, Восточную Африку и Ближний Восток.Он включает в себя три маршрута: Западный, Восточный и Транскаспийский.Западные и восточные ветки МТК проходят через Иран: западная ветка предусматривает перевозку по Ирану автомобильным транспортом через Решт, восточная — железнодорожным. Конечной точкой в Иране является порт Бендер-Аббас, из которого грузы могут доставлять в Индию морем.Западная ветка также проходит через Азербайджан, восточная — через Казахстан и Туркменистан, затрагивая территорию Узбекистана. По планам, до границы республики будет доходить автодорога "Шалкар – Бозой – Узбекистан". Данный проект позволит развивать транспортные связи по стыкующимся направлениям коридоров "Восток – Запад" и "Север – Юг". Это повысит скорость и безопасность движения грузов по маршруту.Строящаяся железнодорожная линия "Дарбаза – Матаарал" свяжет Казахстан и Узбекистан с Ираном, что сократит транзитное расстояние между странами Центральной Азии.Ответвление МТК "Север – Юг" — линия "Туркменабат – Мары" связывает Иран и Узбекистан через Туркменистан.

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