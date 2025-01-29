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В Узбекистане для дневного ухода за детьми с инвалидностью создадут специальную службу
В Узбекистане для дневного ухода за детьми с инвалидностью создадут специальную службу
Sputnik Узбекистан
Глава республики отметил важность особого внимания и заботы о детях с ограниченными возможностями
2025-01-29T11:07+0500
2025-01-29T11:10+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
социальная поддержка
дети
лица с инвалидностью
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут службу дневного ухода за детьми с инвалидностью, чтобы их матери могли работать и получать образование, сообщает пресс-служба президента. Глава республики ознакомился с презентацией, посвященной повышению адресности социальной помощи и внедрению новой системы ухода за лицами с инвалидностью. В числе предлагаемых мер: Президент отметил важность особого внимания и заботы о детях с ограниченными возможностями. Кроме того, запустят информационную систему "Здоровье детей" для отслеживания диагнозов каждого ребенка с инвалидностью. Им будут предоставлять комплексные медицинские, реабилитационные, образовательные и социальные услуги. Службам по уходу выделят субсидии на каждого ребенка, а также льготные кредиты на закупки. Платежи родителей на услуги дневного ухода в размере до 3 млн сумов в месяц не будут облагаться налогом. Меры, направленные на помощь семьям в преодолении бедности.Этот процесс организован на основе принципа “семь возможностей и ответственностей”. Запущена информационная система "Реестр бедных семей", которая изучает социально-экономическое положение семьи, ее доходы и имущество.Глава государства одобрил представленные предложения и дал указания учесть фактор трудоспособности при работе с реестром малообеспеченных семей, взять нетрудоспособных лиц под государственную социальную защиту и содействовать их социализации.
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общество, узбекистан, шавкат мирзиёев, социальная поддержка, дети, лица с инвалидностью
общество, узбекистан, шавкат мирзиёев, социальная поддержка, дети, лица с инвалидностью

В Узбекистане для дневного ухода за детьми с инвалидностью создадут специальную службу

11:07 29.01.2025 (обновлено: 11:10 29.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены предложения по социальной помощи и услугам
Представлены предложения по социальной помощи и услугам - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики отметил важность особого внимания и заботы о детях с ограниченными возможностями.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут службу дневного ухода за детьми с инвалидностью, чтобы их матери могли работать и получать образование, сообщает пресс-служба президента.
Глава республики ознакомился с презентацией, посвященной повышению адресности социальной помощи и внедрению новой системы ухода за лицами с инвалидностью.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены предложения по социальной помощи и услугам
Представлены предложения по социальной помощи и услугам - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2025
Представлены предложения по социальной помощи и услугам
© Пресс-служба президента Узбекистана
В числе предлагаемых мер:
порядок, согласно которому социальную помощь, предусмотренную "Женской тетрадью" и "Молодежной тетрадью", будут оказывать семьям, включенным в "Реестр бедных семей". При этом средства будут распределять пропорционально количеству населения, людей с инвалидностью и малообеспеченных семей в районах и городах;
признание семьи бедной станет основанием для оказания ей социальной помощи без требования дополнительных заявлений и документов от ее членов;
неэффективные и невостребованные виды социальной помощи упразднят с утверждением единого перечня из 28 ее видов;
расходы на лечение и хирургические операции, финансируемые через социальные тетради, будут покрывать за счет средств Государственного фонда медицинского страхования;
при районных (городских) хокимиятах создадут фонды инфраструктуры и социальной стабильности без образования юридического лица. Их средства будут направлять на решение социально-экономических, организационно-практических и инфраструктурных проблем в регионах, популяризацию здорового образа жизни и развитие спорта, а также на экологические и природоохранные мероприятия.
Президент отметил важность особого внимания и заботы о детях с ограниченными возможностями.

"В связи с этим предложено внедрить службу дневного ухода за детьми с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет на основе государственно-частного партнерства. Прием в такие учреждения будет осуществляться на основании социального договора с родителями и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Планируется, что к концу текущего года этой услугой будут охвачены около 2-х тысяч детей с тяжелыми формами инвалидности. Это позволит их матерям осуществлять трудовую деятельность и получать образование", — говорится в сообщении.

Кроме того, запустят информационную систему "Здоровье детей" для отслеживания диагнозов каждого ребенка с инвалидностью. Им будут предоставлять комплексные медицинские, реабилитационные, образовательные и социальные услуги.
Службам по уходу выделят субсидии на каждого ребенка, а также льготные кредиты на закупки. Платежи родителей на услуги дневного ухода в размере до 3 млн сумов в месяц не будут облагаться налогом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены предложения по социальной помощи и услугам
Представлены предложения по социальной помощи и услугам - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2025
Представлены предложения по социальной помощи и услугам
© Пресс-служба президента Узбекистана
Меры, направленные на помощь семьям в преодолении бедности.
Этот процесс организован на основе принципа “семь возможностей и ответственностей”. Запущена информационная система "Реестр бедных семей", которая изучает социально-экономическое положение семьи, ее доходы и имущество.
"На этой основе 48 тысяч граждан были трудоустроены, более 10 тысяч прошли профессиональное обучение, а 14 тысячам выделены кредиты и субсидии. За 140 тысячами семей были закреплены врачи, 38 тысячам граждан оказаны социальные услуги. 32 тысячи детей были устроены в детские сады, а почти 7 тысяч молодых людей были прикреплены к университетам для подготовки к вступительным экзаменам", — говорится в сообщении.
Глава государства одобрил представленные предложения и дал указания учесть фактор трудоспособности при работе с реестром малообеспеченных семей, взять нетрудоспособных лиц под государственную социальную защиту и содействовать их социализации.
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