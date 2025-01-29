https://uz.sputniknews.ru/20250129/uzbekistan-sotszaschita-usileniye-47739891.html

В Узбекистане для дневного ухода за детьми с инвалидностью создадут специальную службу

В Узбекистане для дневного ухода за детьми с инвалидностью создадут специальную службу

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил важность особого внимания и заботы о детях с ограниченными возможностями

2025-01-29T11:07+0500

2025-01-29T11:07+0500

2025-01-29T11:10+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

социальная поддержка

дети

лица с инвалидностью

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут службу дневного ухода за детьми с инвалидностью, чтобы их матери могли работать и получать образование, сообщает пресс-служба президента. Глава республики ознакомился с презентацией, посвященной повышению адресности социальной помощи и внедрению новой системы ухода за лицами с инвалидностью. В числе предлагаемых мер: Президент отметил важность особого внимания и заботы о детях с ограниченными возможностями. Кроме того, запустят информационную систему "Здоровье детей" для отслеживания диагнозов каждого ребенка с инвалидностью. Им будут предоставлять комплексные медицинские, реабилитационные, образовательные и социальные услуги. Службам по уходу выделят субсидии на каждого ребенка, а также льготные кредиты на закупки. Платежи родителей на услуги дневного ухода в размере до 3 млн сумов в месяц не будут облагаться налогом. Меры, направленные на помощь семьям в преодолении бедности.Этот процесс организован на основе принципа “семь возможностей и ответственностей”. Запущена информационная система "Реестр бедных семей", которая изучает социально-экономическое положение семьи, ее доходы и имущество.Глава государства одобрил представленные предложения и дал указания учесть фактор трудоспособности при работе с реестром малообеспеченных семей, взять нетрудоспособных лиц под государственную социальную защиту и содействовать их социализации.

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общество, узбекистан, шавкат мирзиёев, социальная поддержка, дети, лица с инвалидностью