https://uz.sputniknews.ru/20250129/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-so-stranami-eaes--infografika-47642078.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — данные за 2024 год
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — данные за 2024 год
Sputnik Узбекистан
В 2024 году внешнеторговый оборот РУз составил $65,9 млрд. Более четверти его приходится на страны Евразийского экономического союза.
2025-01-29T16:50+0500
2025-01-29T16:50+0500
2025-02-04T13:07+0500
инфографика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
торговля
еаэс и узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/15/47641352_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be42653853a785ac9b34a312dd02bdd8.png
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС в январе – декабре 2024 года составил $17,5 млрд, из них объем экспорта — $5,8 млрд, объем импорта — $11,7 млрд.На страны Союза приходится более четверти всего внешнеторгового оборота республики, который за прошлый год достиг $65,9 млрд, увеличившись по сравнению с 2023-м на $2,4 млрд, или на 3,8%. Основным партнером Узбекистана в ЕАЭС вновь стала Россия. Общий объем торговли с РФ составил $11,6 млрд, из которых почти $8 млрд приходится на импорт.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/15/47641352_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d81c71e93a84cb075adbfc07b1e23086.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан еаэс торговля
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — данные за 2024 год
16:50 29.01.2025 (обновлено: 13:07 04.02.2025)
В прошлом году внешнеторговый оборот РУз составил $65,9 млрд. Более четверти его приходится на страны Евразийского экономического союза.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС в январе – декабре 2024 года составил $17,5 млрд, из них объем экспорта — $5,8 млрд, объем импорта — $11,7 млрд.
На страны Союза приходится более четверти всего внешнеторгового оборота республики, который за прошлый год достиг $65,9 млрд, увеличившись по сравнению с 2023-м на $2,4 млрд, или на 3,8%.
Основным партнером Узбекистана в ЕАЭС вновь стала Россия. Общий объем торговли с РФ составил $11,6 млрд, из которых почти $8 млрд приходится на импорт.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.