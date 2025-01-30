https://uz.sputniknews.ru/20250130/istrebitel-vertikalnogo-padeniya-f-35-novaya-katastrofa-na-alyaske-47757687.html

Истребитель вертикального падения F-35: новая катастрофа на Аляске

Истребитель вертикального падения F-35: новая катастрофа на Аляске

Sputnik Узбекистан

Истребитель F-35A Lightning II военно-воздушных сил США потерял управление, и молниеносно разбился на Аляске, подтвердив репутацию самого недоделанного и ненадежного в мире самолета пятого поколения, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко

2025-01-30T15:20+0500

2025-01-30T15:20+0500

2025-01-30T15:20+0500

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На американской авиабазе Эйлсон (штат Аляска), расположенной вблизи Северного полярного круга, после полудня 28 января истребитель F-35A вертикально спикировал на взлетно-посадочную полосу и взорвался. Причина крушения неизвестна. Летчик успел катапультироваться и доставлен в военный госпиталь.Базы ВВС США на Аляске вблизи границ России имеют стратегическое значение, предназначены для "проекции силы" в Арктике и Северо-Восточной Азии. В Эйлсоне постоянно базируются 54 самолета F-35A Lightning II. Эти "молнии" часто проводят учения с 24 истребителями F-22 Raptor с объединенной базы Элмендорф-Ричардсон.Аляска считается местом самой высокой концентрации самолетов пятого поколения в мире. Выдающаяся боевая эффективность "арктического крыла" F-35 неочевидна. Высокие широты особенно требовательны к высоким технологиям, и здесь лидирует Россия – "стратеги" Ту-160 безусловно доминируют над пространством Северного Ледовитого океана.Ранее сбой в ПО "летающего компьютера" F-35 стал причиной крушения на авиабазе Хилл (штат Юта). В разных обстоятельствах "молнии" падали на авиабазах Форт-Уэрт (штат Техас) и Эглин (штат Флорида), неподалеку от баз Чарльстон и Бофорт (штат Южная Каролина), а также в Японское и Средиземное моря.Не падали пока в Балтийское, однако четыре голландских истребителя F-35A в январе начали патрулирование в рамках натовской бессрочной операции Baltic Sentry. Поэтому вероятно продолжение серии морских катастроф.Технологический кошмар от F-35 включает более 800 конструктивных недостатков, "сырое" программное обеспечение, абсолютную непредсказуемость в полете. "Молнии" неразлучны с высокой аварийностью и другими проблемами безопасности.Даже в условиях небоевой эксплуатации F-35 способен развалиться на сверхзвуковой скорости, поразить себя из пушки, выйти из строя от удара природной молнии, маниакально разбиться при посадке (главная фишка).Американский парадоксУмная кабина "молнии" перенасыщена дисплеями и прочими "бесполезными" передовыми функциями, которые не гарантируют бесперебойную подачу кислорода летчику.Американские специалисты отмечают: без надежного программного обеспечения проект F-35 представляет собой "украшение газона стоимостью в триллион долларов". Действительно, лишь треть из 600 "молний" в составе ВВС США полностью готовы к решению боевых задач. Остальные истребители F-35 простаивают в ожидании запчастей, обновления ПО и прочего умопомрачительного по стоимости сервиса.Американцы надеются к 2030 году избавить F-35 от большинства технических и программных "косяков", однако продвинутая конфигурация истребителя – TR-3 от компании Lockheed Martin – запаздывает уже на два года. Самая современная на сегодня версия F-35 Block 4 по боевым характеристикам заметно уступает "невидимкам" пятого поколения России и Китая – Су-57 и J-20.Модернизированный F-35 способен нести в отсеках уже не четыре, а шесть управляемых ракет AIM-120. Китайский J-20 – восемь аналогичных ракет. Российский Су-57 – десять ракет.Кроме того, что Су-57 – единственный в мире самолет пятого поколения с успешным боевым опытом, в его арсенале имеются новейшие ракеты большой дальности, которыми ранее вооружали исключительно самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС. Скорость, скрытность и возможность применения гиперзвуковых ракет "воздух – воздух" Р-37М дальностью до 400 км делает Су-57 совершенно недосягаемым для других самолетов пятого поколения.Представители Lockheed Martin еще пять лет назад обещали превратить F-35 в истребитель шестого поколения, но чуда не произошло. До сего дня F-35 Lightning II не достиг и технологических параметров пятого поколения. Бесконечные модернизации не могут изменить подмоченной репутации американской "молнии".При достижении скорости 1 Маха истребитель F-35 теряет свойства "невидимости" для радаров, то есть скрытность и внезапность. Поэтому его крейсерская скорость – 850 км/час. Боевой радиус – 1000 км, потолок – 18000 м. Боевая нагрузка – 9 тонн. "Молнии" необходим новый, более мощный двигатель, которого нет. Впрочем, и со старым двигателем при достижении сверхзвуковой скорости трескается корпус, отваливается "стелс"-покрытие или хвостовое оперение.Серия аварий и катастроф сопровождает F-35 во всех странах Запада и Востока.Надежность и эффективность самолета – не главное. Американцам необходимы многочисленные союзники-камикадзе одноразового применения. Концепция F-35: нанести удар по противнику прежде, чем он сможет обнаружить "невидимку". Дальнейшее выживание/возвращение на базу "гегемона" не волнует.Все "молнии" в странах Европы и Азии объединены в единую мировую сеть под контролем Пентагона, могут получить тактические ядерные боеприпасы и опции нанесения глубоких ударов по объектам на территории России, Китая, Ирана, КНДР, любой другой страны. И на украинском ТВД мы наблюдаем методичную отработку таких ударов в беспилотном пока режиме. Безусловно, технологические недостатки и многочисленные катастрофы навязываемого союзникам США истребителя F-35 – не главная угроза покупателям "американских парадоксов". Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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f-35 истребитель сша катастрофа аляска