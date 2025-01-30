https://uz.sputniknews.ru/20250130/mirziyoyev-sentr-islamskoy-sivilizatsii-posescheniye-47754079.html

Президент РУз: Главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности

Президент РУз: Главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности

Sputnik Узбекистан

Глава республики посетил Центр исламской цивилизации в Узбекистане

2025-01-30T09:58+0500

2025-01-30T09:58+0500

2025-01-30T12:35+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

центр исламской цивилизации

строительство

коран

ислам

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Наша главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с работой в Центре исламской цивилизации в Узбекистане. Центр возводят в соответствии с постановлением главы государства от 23 июня 2017-го. В день праздника Рамазан хайит в 2018 году президент заложил первый камень в его фундамент. Этот уникальный проект не имеет аналогов в истории республики. Сегодня строительство центра вышло на завершающий этап. Здание центра состоит из трех этажей и выполнено в стиле древних архитектурных памятников. Традиционный купол и фасад, уникальное сочетание национальных орнаментов придают ему особые красоту и величие. По четырем сторонам комплекса возведены порталы высотой 34 метра, а в центре расположен купол высотой 65 метров. Сердцем центра станет зал Корана. Здесь разместят бесценную реликвию исламского мира — древнейший Мусхаф Усмана, а также копии священной книги, созданные в эпохи Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Узбекхана, Темуридов и других исторических династий, их переводы на староузбекский язык и редчайшие рукописные экземпляры Корана со всего мира. В комплексе будут организованы разделы "Доисламские цивилизации", "Эпоха Первого Ренессанса", "Эпоха Второго Ренессанса", "Узбекистан в XX веке" и "Новый Узбекистан — новый Ренессанс". Президент уделил особое внимание их научной концепции и созданным условиям. История этих периодов представлена через различные артефакты, рукописные источники, фотографии и мультимедийные технологии. Особый акцент сделан на многогранной деятельности выдающихся ученых и мыслителей. Отдельный раздел посвящен выдающимся женщинам прошлого: Бибиханум, Хонзодабегим, Гавхаршодбегим, Гульбадан, Нодирабегим, Увайси, Анбар Атын, покровительствовавшим наукам и искусству. Эта экспозиция будет служить вдохновляющим примером для современных девушек. Глава государства отметил значение и задачи центра. В связи с этим он подчеркнул необходимость глубокого изучения наследия великих предков и превращения его в живую силу, способную ответить на вызовы современности. Глава республики отметил, что важно научно-методически координировать деятельность Международной исламской академии Узбекистана, исследовательских центров, носящих имена Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди и других научно-просветительских учреждений. Совместными усилиями необходимо вырабатывать научные ответы на актуальные вызовы, а также противостоять невежеству через просвещение. Центр активно сотрудничает с ведущими международными научными организациями, включая ЮНЕСКО и ICESCO. В августе 2024 года в Ташкенте и Самарканде состоялся VIII Международный конгресс на тему "Наследие великих предков — основа Третьего Ренессанса", собравший около 200 ученых из 35 стран. Участники высказали предложения по дальнейшему развитию центра. Ознакомившись с ходом строительства и концепцией будущей экспозиции, президент дал поручения по организации работы Центра исламской цивилизации.

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мирзиёев центр исламской цивилизации