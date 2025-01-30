https://uz.sputniknews.ru/20250130/mirziyoyev-sentr-islamskoy-sivilizatsii-posescheniye-47754079.html
Президент РУз: Главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности
Президент РУз: Главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности
Sputnik Узбекистан
Глава республики посетил Центр исламской цивилизации в Узбекистане
2025-01-30T09:58+0500
2025-01-30T09:58+0500
2025-01-30T12:35+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
центр исламской цивилизации
строительство
коран
ислам
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Наша главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с работой в Центре исламской цивилизации в Узбекистане. Центр возводят в соответствии с постановлением главы государства от 23 июня 2017-го. В день праздника Рамазан хайит в 2018 году президент заложил первый камень в его фундамент. Этот уникальный проект не имеет аналогов в истории республики. Сегодня строительство центра вышло на завершающий этап. Здание центра состоит из трех этажей и выполнено в стиле древних архитектурных памятников. Традиционный купол и фасад, уникальное сочетание национальных орнаментов придают ему особые красоту и величие. По четырем сторонам комплекса возведены порталы высотой 34 метра, а в центре расположен купол высотой 65 метров. Сердцем центра станет зал Корана. Здесь разместят бесценную реликвию исламского мира — древнейший Мусхаф Усмана, а также копии священной книги, созданные в эпохи Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Узбекхана, Темуридов и других исторических династий, их переводы на староузбекский язык и редчайшие рукописные экземпляры Корана со всего мира. В комплексе будут организованы разделы "Доисламские цивилизации", "Эпоха Первого Ренессанса", "Эпоха Второго Ренессанса", "Узбекистан в XX веке" и "Новый Узбекистан — новый Ренессанс". Президент уделил особое внимание их научной концепции и созданным условиям. История этих периодов представлена через различные артефакты, рукописные источники, фотографии и мультимедийные технологии. Особый акцент сделан на многогранной деятельности выдающихся ученых и мыслителей. Отдельный раздел посвящен выдающимся женщинам прошлого: Бибиханум, Хонзодабегим, Гавхаршодбегим, Гульбадан, Нодирабегим, Увайси, Анбар Атын, покровительствовавшим наукам и искусству. Эта экспозиция будет служить вдохновляющим примером для современных девушек. Глава государства отметил значение и задачи центра. В связи с этим он подчеркнул необходимость глубокого изучения наследия великих предков и превращения его в живую силу, способную ответить на вызовы современности. Глава республики отметил, что важно научно-методически координировать деятельность Международной исламской академии Узбекистана, исследовательских центров, носящих имена Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди и других научно-просветительских учреждений. Совместными усилиями необходимо вырабатывать научные ответы на актуальные вызовы, а также противостоять невежеству через просвещение. Центр активно сотрудничает с ведущими международными научными организациями, включая ЮНЕСКО и ICESCO. В августе 2024 года в Ташкенте и Самарканде состоялся VIII Международный конгресс на тему "Наследие великих предков — основа Третьего Ренессанса", собравший около 200 ученых из 35 стран. Участники высказали предложения по дальнейшему развитию центра. Ознакомившись с ходом строительства и концепцией будущей экспозиции, президент дал поручения по организации работы Центра исламской цивилизации.
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мирзиёев центр исламской цивилизации
мирзиёев центр исламской цивилизации
Президент РУз: Главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности
09:58 30.01.2025 (обновлено: 12:35 30.01.2025)
Глава республики посетил Центр исламской цивилизации в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik.
Наша главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности, подчеркнул
Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с работой в Центре исламской цивилизации в Узбекистане.
Центр возводят в соответствии с постановлением главы государства от 23 июня 2017-го. В день праздника Рамазан хайит в 2018 году президент заложил первый камень в его фундамент.
Этот уникальный проект не имеет аналогов в истории республики. Сегодня строительство центра вышло на завершающий этап.
Здание центра состоит из трех этажей и выполнено в стиле древних архитектурных памятников. Традиционный купол и фасад, уникальное сочетание национальных орнаментов придают ему особые красоту и величие. По четырем сторонам комплекса возведены порталы высотой 34 метра, а в центре расположен купол высотой 65 метров.
Сердцем центра станет зал Корана. Здесь разместят бесценную реликвию исламского мира — древнейший Мусхаф Усмана, а также копии священной книги, созданные в эпохи Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Узбекхана, Темуридов и других исторических династий, их переводы на староузбекский язык и редчайшие рукописные экземпляры Корана со всего мира.
"Многие книги, древние рукописи, уникальные сведения и произведения искусства, относящиеся к нашему богатому и самобытному наследию, были рассеяны по разным странам и долгое время оставались нам неизвестны. Благодаря этому центру мы сделали огромные шаги в изучении истории, обнаружили новые источники. Но теперь важно не просто хранить их как памятники прошлого, а ввести в активный научный оборот, донести до наших граждан, особенно молодежи, в доступной форме и широко представить мировой общественности. Этот центр должен стать не только хранителем истории, но и интеллектуальным пространством, соединяющим прошлое, настоящее и будущее, определяющим ключевые направления нашего развития", — подчеркнул Мирзиёев.
В комплексе будут организованы разделы "Доисламские цивилизации", "Эпоха Первого Ренессанса", "Эпоха Второго Ренессанса", "Узбекистан в XX веке" и "Новый Узбекистан — новый Ренессанс". Президент уделил особое внимание их научной концепции и созданным условиям.
История этих периодов представлена через различные артефакты, рукописные источники, фотографии и мультимедийные технологии. Особый акцент сделан на многогранной деятельности выдающихся ученых и мыслителей.
Отдельный раздел посвящен выдающимся женщинам прошлого: Бибиханум, Хонзодабегим, Гавхаршодбегим, Гульбадан, Нодирабегим, Увайси, Анбар Атын, покровительствовавшим наукам и искусству. Эта экспозиция будет служить вдохновляющим примером для современных девушек.
Глава государства отметил значение и задачи центра.
"В основе исламской цивилизации, исламского учения всегда лежали наука, культура, образование и воспитание. Именно эти ценности заложены в фундамент создаваемого нами центра. Его главная цель — объединить в одном месте тысячелетнее наследие исламской культуры, связанное с нашей страной. Каждый, кто посетит этот центр, сможет воочию увидеть величие этой истории, осознать, что ислам — это прежде всего религия мира, прогресса и толерантности, а также глубже понять выдающийся вклад узбекского народа в мировую цивилизацию", — сказал президент.
В связи с этим он подчеркнул необходимость глубокого изучения наследия великих предков и превращения его в живую силу, способную ответить на вызовы современности. Глава республики отметил, что важно научно-методически координировать деятельность Международной исламской академии Узбекистана, исследовательских центров, носящих имена Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди и других научно-просветительских учреждений. Совместными усилиями необходимо вырабатывать научные ответы на актуальные вызовы, а также противостоять невежеству через просвещение.
"В будущем этот центр станет символом нашей архитектурной школы, научного и духовного потенциала Нового Узбекистана. Каждый его раздел должен нести глубокий смысл и отражать эту миссию. Уже налажено сотрудничество с ведущими зарубежными музеями, библиотеками и авторитетными специалистами, издаются научные труды и книги. Однако важно, чтобы эта работа была системной и научно обоснованной. Наша главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности", — подчеркнул он.
Центр активно сотрудничает с ведущими международными научными организациями, включая ЮНЕСКО и ICESCO. В августе 2024 года в Ташкенте и Самарканде состоялся VIII Международный конгресс на тему "Наследие великих предков — основа Третьего Ренессанса", собравший около 200 ученых из 35 стран. Участники высказали предложения по дальнейшему развитию центра.
Ознакомившись с ходом строительства и концепцией будущей экспозиции, президент дал поручения по организации работы Центра исламской цивилизации.