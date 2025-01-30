Мобилизация на Украине не успевает за потерями ВСУ
© Getty Images / Anadolu/Andre Luis AlvesУкраинские военные. Архивное фото
© Getty Images / Anadolu/Andre Luis Alves
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Минобороны РФ: около 100 тыс. украинских военнослужащих самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Темпы мобилизации на Украине не могут восполнить потери, что ведет к сокращению численности ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", — говорится в сводке российского военного ведомства.
За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери противника составляют около 50 тыс. человек и выше:
январь 2025 — 51 960 человек;
декабрь 2024 — 48 470 человек;
ноябрь 2024 — 60 805 человек.
По данным Минобороны РФ, бойцы ВСУ массово оставляют позиции. Как отмечается, около 100 тыс. украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега.
"Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта в Донбассе", — отметили в российском военном ведомстве.
Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.
По данным Минобороны РФ, только за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 тыс. военнослужащих.
На Украине с 24 февраля 2022-го действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, где представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.