https://uz.sputniknews.ru/20250130/mobilizatsiya-na-ukraine-ne-uspevaet-za-poteryami-vsu-47767725.html

Мобилизация на Украине не успевает за потерями ВСУ

Мобилизация на Украине не успевает за потерями ВСУ

Sputnik Узбекистан

Минобороны РФ: Около 100 тыс. украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега

2025-01-30T17:10+0500

2025-01-30T17:10+0500

2025-01-30T17:10+0500

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Темпы мобилизации на Украине не могут восполнить потери, что ведет к сокращению численности ВСУ, сообщает Минобороны РФ.За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери противника составляют около 50 тыс. человек и выше:По данным Минобороны РФ, бойцы ВСУ массово оставляют позиции. Как отмечается, около 100 тыс. украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега.Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.По данным Минобороны РФ, только за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 тыс. военнослужащих.На Украине с 24 февраля 2022-го действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, где представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

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