https://uz.sputniknews.ru/20250130/prezentatsiya-kniga-istoriya-diplomatiya-uzbekistana-47769825.html

В Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана"

В Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана"

Sputnik Узбекистан

На 500 страницах собрано большое количество архивных документов, свидетельствующих об особой роли стран и государств на территории Центральной Азии в мировых исторических, экономических и политических процессах

2025-01-30T18:15+0500

2025-01-30T18:15+0500

2025-01-30T18:15+0500

узбекистан

презентация

книга

история

дипломаты

общество

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана", сообщает корреспондент Sputnik.Она рассказывает о становлении узбекской дипломатии, а также современных тенденциях государственного строительства.На 500 страницах собраны архивные документы, свидетельствующие об особой роли государств на территории Центральной Азии в мировых исторических, экономических и политических процессах. Он подчеркнул, что обновленная узбекская дипломатия характеризуется прагматизмом, решительностью и стремлением к расширению партнерских отношений.Узбекистан стал движущей силой позитивных изменений в Центральной Азии, подчеркнул спецпредставитель президента РУз по внешнеполитическим вопросам Абдулазиз Камилов.По словам Камилова, благодаря дипломатии Нового Узбекистана регион ЦА стал единой самостоятельной силой в международных отношениях и получил признание мирового сообщества.Работа над выпуском новых, дополненных изданий книги будет продолжена.

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