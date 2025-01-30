В Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана"
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана"
© Sputnik/Элина Бекназарова
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На 500 страницах собраны архивные документы, свидетельствующие об особой роли государств на территории Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана", сообщает корреспондент Sputnik.
Она рассказывает о становлении узбекской дипломатии, а также современных тенденциях государственного строительства.
На 500 страницах собраны архивные документы, свидетельствующие об особой роли государств на территории Центральной Азии в мировых исторических, экономических и политических процессах.
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана"
В Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана"
© Sputnik/Элина Бекназарова
"Обращение к истории — это ключ к пониманию настоящего и будущего. Поскольку перед современной научной общественностью стоит задача анализа сложных вопросов нашего времени и определения приоритетных направлений внешней политики страны, изучение истории и извлечение из нее выводов крайне необходимо", — отметил Садык Сафаев, первый зампред Сената Олий Мажлиса РУз, ректор УМЭД.
Он подчеркнул, что обновленная узбекская дипломатия характеризуется прагматизмом, решительностью и стремлением к расширению партнерских отношений.
"Опираясь на уроки недавней и древней истории, обновленная узбекская дипломатия рассматривает отношения с соседними странами, включая Афганистан, как один из приоритетов", — сказал Сафаев.
Узбекистан стал движущей силой позитивных изменений в Центральной Азии, подчеркнул спецпредставитель президента РУз по внешнеполитическим вопросам Абдулазиз Камилов.
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана"
В Ташкенте презентовали книгу "История дипломатии Узбекистана"
© Sputnik/Элина Бекназарова
"Мы показали, что региональные споры можно разрешать не конфликтами, а прагматизмом, конструктивным диалогом и дипломатическими переговорами", — сказал он.
По словам Камилова, благодаря дипломатии Нового Узбекистана регион ЦА стал единой самостоятельной силой в международных отношениях и получил признание мирового сообщества.
Работа над выпуском новых, дополненных изданий книги будет продолжена.