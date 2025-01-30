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https://uz.sputniknews.ru/20250130/sotrudnichestvo-eek-i-brazilii-v-ramkax-briks-47764539.html
Какие возможности открывает сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС
Какие возможности открывает сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС
Sputnik Узбекистан
В нынешнем году председательство в БРИКС перешло к Бразилии.
2025-01-30T14:10+0500
2025-01-30T14:30+0500
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брикс
бразилия
сотрудничество
промышленность
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян по итогам рабочей встречи с послом Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соаресом. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Особое внимание в этом году предлагается уделить развитию сотрудничества ЕАЭС и БРИКС в промышленной сфере.Стороны договорились координировать подготовку встречи министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС.Другой важной темой переговоров стало развитие сотрудничества государств Союза и Комиссии с Бразилией в агропромышленном секторе, в частности по вопросам продовольственной безопасности.Напомним, что в нынешнем году председательство в БРИКС перешло к Бразилии.
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еэк бразилия сотрудничество брикс
еэк бразилия сотрудничество брикс

Какие возможности открывает сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС

14:10 30.01.2025 (обновлено: 14:30 30.01.2025)
© ЕЭК Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности
Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2025
© ЕЭК
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В нынешнем году председательство в БРИКС перешло к Бразилии.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян по итогам рабочей встречи с послом Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соаресом. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Особое внимание в этом году предлагается уделить развитию сотрудничества ЕАЭС и БРИКС в промышленной сфере.

"Именно промышленность как драйвер экономического роста концентрирует высокотехнологические и наукоемкие компетенции. В связи с этим инициатива продолжения сотрудничества с БРИКС связана прежде всего с совместными мероприятиями в сфере промышленности. В рамках председательства Бразилии в БРИКС предлагается сделать упор на промышленную сферу", — подчеркнула Барсегян.

Стороны договорились координировать подготовку встречи министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС.
© ЕЭК Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности
Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2025
Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности
© ЕЭК
Другой важной темой переговоров стало развитие сотрудничества государств Союза и Комиссии с Бразилией в агропромышленном секторе, в частности по вопросам продовольственной безопасности.
Напомним, что в нынешнем году председательство в БРИКС перешло к Бразилии.
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