https://uz.sputniknews.ru/20250130/sotrudnichestvo-eek-i-brazilii-v-ramkax-briks-47764539.html

Какие возможности открывает сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС

Какие возможности открывает сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС

Sputnik Узбекистан

В нынешнем году председательство в БРИКС перешло к Бразилии.

2025-01-30T14:10+0500

2025-01-30T14:10+0500

2025-01-30T14:30+0500

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сотрудничество

промышленность

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян по итогам рабочей встречи с послом Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соаресом. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Особое внимание в этом году предлагается уделить развитию сотрудничества ЕАЭС и БРИКС в промышленной сфере.Стороны договорились координировать подготовку встречи министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС.Другой важной темой переговоров стало развитие сотрудничества государств Союза и Комиссии с Бразилией в агропромышленном секторе, в частности по вопросам продовольственной безопасности.Напомним, что в нынешнем году председательство в БРИКС перешло к Бразилии.

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