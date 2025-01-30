Какие возможности открывает сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС
14:10 30.01.2025 (обновлено: 14:30 30.01.2025)
© ЕЭК Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности
© ЕЭК
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В нынешнем году председательство в БРИКС перешло к Бразилии.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян по итогам рабочей встречи с послом Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соаресом. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Особое внимание в этом году предлагается уделить развитию сотрудничества ЕАЭС и БРИКС в промышленной сфере.
"Именно промышленность как драйвер экономического роста концентрирует высокотехнологические и наукоемкие компетенции. В связи с этим инициатива продолжения сотрудничества с БРИКС связана прежде всего с совместными мероприятиями в сфере промышленности. В рамках председательства Бразилии в БРИКС предлагается сделать упор на промышленную сферу", — подчеркнула Барсегян.
Стороны договорились координировать подготовку встречи министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС.
© ЕЭК Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности
Сотрудничество ЕЭК и Бразилии в рамках БРИКС открывает новые возможности
© ЕЭК
Другой важной темой переговоров стало развитие сотрудничества государств Союза и Комиссии с Бразилией в агропромышленном секторе, в частности по вопросам продовольственной безопасности.
Напомним, что в нынешнем году председательство в БРИКС перешло к Бразилии.