https://uz.sputniknews.ru/20250130/tashkent-almazarskiy-rayon-turisticheskiye-ulitsy-47754797.html

Гастрономических и туристических улиц в Ташкенте станет больше

Гастрономических и туристических улиц в Ташкенте станет больше

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с презентацией, посвященной развитию туристического потенциала столицы Узбекистана

2025-01-30T11:06+0500

2025-01-30T11:06+0500

2025-01-30T11:06+0500

узбекистан

ташкент

алмазарский район

туризм

проект

улица

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В скором времени в Алмазарском районе Ташкента планируется создание гастрономических и туристических улиц. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной развитию туристического потенциала столицы, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, Старый город Ташкента обладает особой исторической ценностью и круглый год привлекает иностранных туристов. В связи с этим он активно развивается как специализированный туристический кластер. Так, в прошлом году в махалле Гулбозор рядом с рынком Чорсу появилась тематическая туристическая улица. Также ведут работы по благоустройству парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри.Ожидается, что эти преобразования приведут к увеличению числа предпринимателей в районе, созданию 1,5 тыс. новых рабочих мест. Прогнозируют рост ежедневного турпотока с 4 тыс. до 11 тыс. человек. В настоящее время в различных районах Ташкента реализуют множество масштабных туристических проектов. В Бектемирском, Мирзо-Улугбекском, Мирабадском, Юнусабадском, Яккасарайском и Янгихаётском районах создают десятки туробъектов, работающих в режиме 24/7.

узбекистан

ташкент

алмазарский район

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