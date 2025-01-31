https://uz.sputniknews.ru/20250131/aripov-uzbekistan-predlagaet-snyat-ogranicheniya-v-torgovle-so-stranami-eaes-47780016.html

Арипов: Узбекистан предлагает снять ограничения в торговле со странами ЕАЭС

Арипов: Узбекистан предлагает снять ограничения в торговле со странами ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

По мнению Премьер-министра республики, важно приступить к разработке проекта соглашения о неприменении на взаимной основе тарифных и нетарифных ограничений в торговле между Узбекистаном и Союзом.

2025-01-31T17:01+0500

2025-01-31T17:01+0500

2025-01-31T17:37+0500

еаэс

заседание

алматы

форум

премьер-министр

абдулла арипов

грузоперевозки

торговля

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистан предлагает разработать соглашение о снятии торговых ограничений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр республики на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходил в рамках форума Digital Almaty 2025. В заседании Абдулла Арипов принимал участие в качестве наблюдателя. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.В своем выступлении он заявил о важности разработки проекта соглашения о неприменении на взаимной основе тарифных и нетарифных ограничений в торговле между республикой и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Премьер Узбекистана сообщил, что республика в рамках сотрудничества с Союзом для оптимизации и упрощения процедур грузоперевозок намерена рассмотреть возможность присоединения к единой системе таможенного транзита между ЕАЭС и третьими странами.Арипов также затронул тему подключения Узбекистана к механизму финансовой поддержки взаимовыгодных проектов, запущенной ЕАЭС. Премьер-министр Узбекистана также пригласил представителей стран-участниц заседания на выставку "Иннопром. Центральная Азия", заседание делового совета ЕАЭС и первый форум регионов СНГ, которые состоятся в Ташкенте в апреле этого года. В Алматы стартовал VII Международный форум Digital Almaty 2025, который собрал на своей площадке более 40 тысяч участников. В рамках форума состоялось пленарное заседание премьер-министров стран ЕАЭС. В нем приняли участие главы правительств Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Ирана, а также руководителей Евразийской экономической комиссии.ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

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