https://uz.sputniknews.ru/20250131/mirziyoev-napravil-trampu-pismo-s-soboleznovaniyami-v-svyazi-s-pogibshimi-v-aviakatastrofe-47776216.html
Мирзиёев направил Трампу письмо с соболезнованиями в связи с погибшими в авиакатастрофе
Мирзиёев направил Трампу письмо с соболезнованиями в связи с погибшими в авиакатастрофе
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана выразил искренние слова сочувствия и поддержки членам семей и близким погибших, всему американскому народу.
2025-01-31T12:50+0500
2025-01-31T12:50+0500
2025-01-31T12:50+0500
шавкат мирзиёев
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авиакатастрофа
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагической авиакатастрофы над аэропортом имени Рональда Рейгана в городе Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В США 30 января у аэропорта в Вашингтоне столкнулись пассажирский Bombardier и военный вертолет Sikorsky.На борту пассажирского лайнера было 64 человека, на борту военного вертолета – 3. На данный момент спасатели нашли тела 40 человек, погибших в авиакатастрофе.
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соболезнование сша узбекистан мирзиёев трамп письмо авиакатастрофа
соболезнование сша узбекистан мирзиёев трамп письмо авиакатастрофа
Мирзиёев направил Трампу письмо с соболезнованиями в связи с погибшими в авиакатастрофе
Президент Узбекистана выразил искренние слова сочувствия и поддержки членам семей и близким погибших, всему американскому народу.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагической авиакатастрофы над аэропортом имени Рональда Рейгана в городе Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
"Глава нашего государства выразил искренние слова сочувствия и поддержки членам семей и близким погибших, всему американскому народу", — говорится в сообщении.
В США 30 января у аэропорта в Вашингтоне столкнулись
пассажирский Bombardier и военный вертолет Sikorsky.На борту пассажирского лайнера было 64 человека, на борту военного вертолета – 3. На данный момент спасатели нашли тела 40 человек, погибших в авиакатастрофе.