https://uz.sputniknews.ru/20250131/premer-ministry-uzbekistana-i-kyrgyzstana-vstretilis-v-almaty-47776741.html
Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана встретились в Алматы
Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана встретились в Алматы
Sputnik Узбекистан
Встреча Арипова и Касымалиева состоялась в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Алматы.
2025-01-31T13:45+0500
2025-01-31T13:45+0500
2025-01-31T13:45+0500
премьер-министр
абдулла арипов
алматы
кыргызстан
визит
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делегация
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел двустороннюю встречу с Председателем Кабинета Министров Кыргызской республики – главой администрации президента Адилбеком Касымалиевым. Об этом сообщается на правительственном портале.Встреча состоялась в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Алматы.На встрече было отмечено, что дружественные связи между двумя странами и отношения всестороннего стратегического партнерства, основанные на добрососедстве, стремительно развиваются, реализуются важные совместные проекты.Речь также шла о том, что главы государств – Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров поставили перед правительствами двух стран конкретные задачи по дальнейшему развитию взаимоотношений. На встрече особое внимание было уделено тесному сотрудничеству в реализации этих задач.Кроме того, участники рассмотрели вопросы последовательной реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, области промышленной кооперации, сельского хозяйства, культурно-гуманитарной и других сферах.
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узбекистан кыргызстан алматы арипов касымалиев встреча кабмин
узбекистан кыргызстан алматы арипов касымалиев встреча кабмин
Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана встретились в Алматы
Встреча Арипова и Касымалиева состоялась в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Алматы.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел двустороннюю встречу с Председателем Кабинета Министров Кыргызской республики – главой администрации президента Адилбеком Касымалиевым. Об этом сообщается
на правительственном портале.
Встреча состоялась в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Алматы.
На встрече было отмечено, что дружественные связи между двумя странами и отношения всестороннего стратегического партнерства, основанные на добрососедстве, стремительно развиваются, реализуются важные совместные проекты.
Речь также шла о том, что главы государств – Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров поставили перед правительствами двух стран конкретные задачи по дальнейшему развитию взаимоотношений. На встрече особое внимание было уделено тесному сотрудничеству в реализации этих задач.
Кроме того, участники рассмотрели вопросы последовательной реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, области промышленной кооперации, сельского хозяйства, культурно-гуманитарной и других сферах.