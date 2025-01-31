https://uz.sputniknews.ru/20250131/premer-ministry-uzbekistana-i-kyrgyzstana-vstretilis-v-almaty-47776741.html

Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана встретились в Алматы

Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана встретились в Алматы

Sputnik Узбекистан

Встреча Арипова и Касымалиева состоялась в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Алматы.

2025-01-31T13:45+0500

2025-01-31T13:45+0500

2025-01-31T13:45+0500

премьер-министр

абдулла арипов

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел двустороннюю встречу с Председателем Кабинета Министров Кыргызской республики – главой администрации президента Адилбеком Касымалиевым. Об этом сообщается на правительственном портале.Встреча состоялась в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Алматы.На встрече было отмечено, что дружественные связи между двумя странами и отношения всестороннего стратегического партнерства, основанные на добрососедстве, стремительно развиваются, реализуются важные совместные проекты.Речь также шла о том, что главы государств – Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров поставили перед правительствами двух стран конкретные задачи по дальнейшему развитию взаимоотношений. На встрече особое внимание было уделено тесному сотрудничеству в реализации этих задач.Кроме того, участники рассмотрели вопросы последовательной реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, области промышленной кооперации, сельского хозяйства, культурно-гуманитарной и других сферах.

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