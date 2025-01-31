https://uz.sputniknews.ru/20250131/tramp-prigrozil-stranam-briks-poshlinami-v-razmere-100-v-sluchae-otkaza-ot-dollara-47781676.html

Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 100% в случае отказа от доллара

Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 100% в случае отказа от доллара

Sputnik Узбекистан

Американский лидер подчеркнул, что США не допустят замещения доллара в международной торговле. Также он пригрозил странам, которые предпримут такие попытки, жесткими торговыми мерами.

2025-01-31T18:05+0500

2025-01-31T18:05+0500

2025-01-31T18:05+0500

брикс

дональд трамп

доллары

пошлины

в мире

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар в торговле, написал президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. Сообщает РИА Новости.Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что США не допустят замещения доллара в международной торговле. Также он пригрозил странам, которые предпримут такие попытки, жесткими торговыми мерами.Сразу после вступления в должность президента Трамп уже угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в сто процентов. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти высказывания, отметил, что новый хозяин Белого дома будет продвигать интересы Штатов в мире такими методами.

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