https://uz.sputniknews.ru/20250131/tramp-prigrozil-stranam-briks-poshlinami-v-razmere-100-v-sluchae-otkaza-ot-dollara-47781676.html
Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 100% в случае отказа от доллара
Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 100% в случае отказа от доллара
Sputnik Узбекистан
Американский лидер подчеркнул, что США не допустят замещения доллара в международной торговле. Также он пригрозил странам, которые предпримут такие попытки, жесткими торговыми мерами.
2025-01-31T18:05+0500
2025-01-31T18:05+0500
2025-01-31T18:05+0500
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар в торговле, написал президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. Сообщает РИА Новости.Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что США не допустят замещения доллара в международной торговле. Также он пригрозил странам, которые предпримут такие попытки, жесткими торговыми мерами.Сразу после вступления в должность президента Трамп уже угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в сто процентов. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти высказывания, отметил, что новый хозяин Белого дома будет продвигать интересы Штатов в мире такими методами.
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трамп брикс доллар сша валюта торговля пошлины
трамп брикс доллар сша валюта торговля пошлины
Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 100% в случае отказа от доллара
Американский лидер подчеркнул, что США не допустят замещения доллара в международной торговле. Также он пригрозил странам, которые предпримут такие попытки, жесткими торговыми мерами.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik.
Страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар в торговле, написал президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. Сообщает РИА Новости
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"Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин, и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке", — говорится в публикации.
Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что США не допустят замещения доллара в международной торговле. Также он пригрозил странам, которые предпримут такие попытки, жесткими торговыми мерами.
"Им придется искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!", — добавил Трамп.
Сразу после вступления в должность президента Трамп уже угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в сто процентов. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти высказывания, отметил, что новый хозяин Белого дома будет продвигать интересы Штатов в мире такими методами.