https://uz.sputniknews.ru/20250201/kakoy-vklad-vnesli-otrasli-ekonomiki-v-prirost-vvp-v-2024-godu--infografika-47787670.html

Какой вклад внесли отрасли экономики в прирост ВВП в 2024 году – инфографика

Какой вклад внесли отрасли экономики в прирост ВВП в 2024 году – инфографика

Sputnik Узбекистан

Ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в 2024 году являются сфера услуг – 47,4% и промышленность 26,4%.

2025-02-01T16:44+0500

2025-02-01T16:44+0500

2025-02-01T16:57+0500

инфографика

ввп

узбекистан

сфера услуг

промышленность

экономика

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Объем валового внутреннего продукта Узбекистана по итогам 2024 года вырос на 6,5% и составил 115 млрд долларов. Об этом говорилось на совещании с участием президента страны Шавката Мирзиёева.По данным Агентства статистики, в 2024 году положительный вклад в прирост ВВП Узбекистана внесли сфера услуг – 47,4% и промышленность – 26,4%. О том, какой вклад внесли другие отрасли экономики в рост ВВП страны – в инфографике Sputnik Узбекистан.

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