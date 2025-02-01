https://uz.sputniknews.ru/20250201/kakoy-vklad-vnesli-otrasli-ekonomiki-v-prirost-vvp-v-2024-godu--infografika-47787670.html
Какой вклад внесли отрасли экономики в прирост ВВП в 2024 году – инфографика
Какой вклад внесли отрасли экономики в прирост ВВП в 2024 году – инфографика
Sputnik Узбекистан
Ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в 2024 году являются сфера услуг – 47,4% и промышленность 26,4%.
2025-02-01T16:44+0500
2025-02-01T16:44+0500
2025-02-01T16:57+0500
инфографика
ввп
узбекистан
сфера услуг
промышленность
экономика
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Объем валового внутреннего продукта Узбекистана по итогам 2024 года вырос на 6,5% и составил 115 млрд долларов. Об этом говорилось на совещании с участием президента страны Шавката Мирзиёева.По данным Агентства статистики, в 2024 году положительный вклад в прирост ВВП Узбекистана внесли сфера услуг – 47,4% и промышленность – 26,4%. О том, какой вклад внесли другие отрасли экономики в рост ВВП страны – в инфографике Sputnik Узбекистан.
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вклад экономика прирост ввп инфографика промышленность сфера услуг
вклад экономика прирост ввп инфографика промышленность сфера услуг
Какой вклад внесли отрасли экономики в прирост ВВП в 2024 году – инфографика
16:44 01.02.2025 (обновлено: 16:57 01.02.2025)
Ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в 2024 году являются сфера услуг – 47,4% и промышленность 26,4%.
Объем валового внутреннего продукта Узбекистана по итогам 2024 года вырос на 6,5% и составил 115 млрд долларов. Об этом говорилось
на совещании с участием президента страны Шавката Мирзиёева.
По данным Агентства статистики, в 2024 году положительный вклад в прирост ВВП Узбекистана внесли сфера услуг – 47,4% и промышленность – 26,4%.
О том, какой вклад внесли другие отрасли экономики в рост ВВП страны – в инфографике Sputnik Узбекистан
.