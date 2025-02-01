https://uz.sputniknews.ru/20250201/rassekrecheny-arxivy-o-vklade-uzbekistantsev-v-pobedu-nad-fashistskim-vragom--47786074.html
Рассекречены архивы о вкладе узбекистанцев в победу над фашистским врагом
Рассекречены архивы о вкладе узбекистанцев в победу над фашистским врагом
Sputnik Узбекистан
Спецпроект "Роднились кровью в праведном бою" рассказывает о роли национальных воинских формирований союзных республик СССР в Великой Отечественной войне.
2025-02-01T13:32+0500
2025-02-01T13:32+0500
2025-02-01T13:33+0500
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Директивы главного политуправления Красной армии, донесения фронтов, схемы боевых действий, фотографии и наградные документы на советских бойцов теперь можно изучить в открытом доступе на сайте спецпроекта минобороны РФ "Роднились кровью в праведном бою". Многие из них прежде были засекречены. Документы рассказывают о вкладе в Победу бойцов из союзных республик СССР. В том числе о простых, но смелых и мужественных воинах-узбекистанцах. Среди них Абдулла Умаров, который проявил отвагу в бою за деревню Михайловка в Московской области и был награжден орденом "Красной звезды". Командир отделения связи Иногам Акрамов не раз демонстрировал героизм и был приставлен к награде "За отвагу". Проект "Роднились кровью в праведном бою" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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видео архив фотографии документы ссср бойцы орден узбекистан фашизм минобороны рф спецпроект
видео архив фотографии документы ссср бойцы орден узбекистан фашизм минобороны рф спецпроект
Рассекречены архивы о вкладе узбекистанцев в победу над фашистским врагом
13:32 01.02.2025 (обновлено: 13:33 01.02.2025)
Эксклюзив
Спецпроект "Роднились кровью в праведном бою" рассказывает о роли национальных воинских формирований союзных республик СССР в Великой Отечественной войне.
Директивы главного политуправления Красной армии, донесения фронтов, схемы боевых действий, фотографии и наградные документы на советских бойцов теперь можно изучить в открытом доступе на сайте спецпроекта
минобороны РФ "Роднились кровью в праведном бою". Многие из них прежде были засекречены.
Документы рассказывают о вкладе в Победу бойцов из союзных республик СССР. В том числе о простых, но смелых и мужественных воинах-узбекистанцах.
Среди них Абдулла Умаров, который проявил отвагу в бою за деревню Михайловка в Московской области и был награжден орденом "Красной звезды". Командир отделения связи Иногам Акрамов не раз демонстрировал героизм и был приставлен к награде "За отвагу".
Проект "Роднились кровью в праведном бою" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.