https://uz.sputniknews.ru/20250201/rassekrecheny-arxivy-o-vklade-uzbekistantsev-v-pobedu-nad-fashistskim-vragom--47786074.html

Рассекречены архивы о вкладе узбекистанцев в победу над фашистским врагом

Рассекречены архивы о вкладе узбекистанцев в победу над фашистским врагом

Sputnik Узбекистан

Спецпроект "Роднились кровью в праведном бою" рассказывает о роли национальных воинских формирований союзных республик СССР в Великой Отечественной войне.

2025-02-01T13:32+0500

2025-02-01T13:32+0500

2025-02-01T13:33+0500

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Директивы главного политуправления Красной армии, донесения фронтов, схемы боевых действий, фотографии и наградные документы на советских бойцов теперь можно изучить в открытом доступе на сайте спецпроекта минобороны РФ "Роднились кровью в праведном бою". Многие из них прежде были засекречены. Документы рассказывают о вкладе в Победу бойцов из союзных республик СССР. В том числе о простых, но смелых и мужественных воинах-узбекистанцах. Среди них Абдулла Умаров, который проявил отвагу в бою за деревню Михайловка в Московской области и был награжден орденом "Красной звезды". Командир отделения связи Иногам Акрамов не раз демонстрировал героизм и был приставлен к награде "За отвагу". Проект "Роднились кровью в праведном бою" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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