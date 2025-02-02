https://uz.sputniknews.ru/20250202/putin-rasskazal-chego-jdat-ot-otnosheniy-evropy-s-ssha-pri-donalde-trampe-47794435.html

Путин рассказал, чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе

Путин рассказал, чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе

Sputnik Узбекистан

Также глава РФ оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе.

2025-02-02T18:40+0500

2025-02-02T18:40+0500

2025-02-02T18:40+0500

в мире

президент рф

владимир путин

сша

европа

отношения

дональд трамп

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе, а также оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.Об отношениях Европы с ВашингтономДругие заявления ПутинаОб исторической памяти на ЗападеДругие заявления президента РФ

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