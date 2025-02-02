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https://uz.sputniknews.ru/20250202/putin-rasskazal-chego-jdat-ot-otnosheniy-evropy-s-ssha-pri-donalde-trampe-47794435.html
Путин рассказал, чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе
Путин рассказал, чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе
Sputnik Узбекистан
Также глава РФ оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе.
2025-02-02T18:40+0500
2025-02-02T18:40+0500
в мире
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отношения
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе, а также оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.Об отношениях Европы с ВашингтономДругие заявления ПутинаОб исторической памяти на ЗападеДругие заявления президента РФ
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путин отношения европа сша дональд трамп
путин отношения европа сша дональд трамп

Путин рассказал, чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе

18:40 02.02.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Также глава РФ оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе, а также оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.
Об отношениях Европы с Вашингтоном
"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро, — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", — сказал глава РФ.
Другие заявления Путина
Европейским элитам больше нравился Джо Байден, а у Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при Байдене.
Политики в Европе боролись с Трампом, вмешивались в предвыборный процесс в США, а после его победы растерялись.
У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей нет.
Европейские элиты, запрещающие альтернативные политические идеи, — "политическая мелюзга".
С точки зрения интересов европейцев это беда.
Об исторической памяти на Западе
"Что касается приглашения или не приглашения (России. — прим. ред.) на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал", — отметил Путин.
Другие заявления президента РФ
Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников.
Приглашать на мероприятие людей, которые избрали национальным героем Степана Бандеру, очень странно.
Недоумение вызывает и приглашение бывшего главы государства, который рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавших своими руками евреев, виновников холокоста.
Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он — символ украинской государственности.
Польское общество знает о вине Бандеры в холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству.
Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к приходу к власти Гитлера и началу Второй мировой войны.
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