https://uz.sputniknews.ru/20250202/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-tekstilnaya-promyshlennnost-47790389.html

Ведущая пакистанская компания планирует выпускать в Узбекистане текстиль для дома

Ведущая пакистанская компания планирует выпускать в Узбекистане текстиль для дома

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов

2025-02-02T11:00+0500

2025-02-02T11:00+0500

2025-02-02T11:00+0500

узбекистан

пакистан

сотрудничество

текстильная продукция

инвестиции

проект

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_0:124:1154:773_1920x0_80_0_0_422b8c119f03604c788dc88193d6bb4d.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Ведущая пакистанская компания планирует выпускать в Узбекистане текстиль для дома, сообщает ИА "Дунё".Для обсуждения деталей предстоящего сотрудничества делегация Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым посетила пакистанскую компанию "Union Fabrics" и ознакомилась с деятельностью одного из ведущих текстильных производителей страны.В ходе визита изучены производственные циклы, связанные с изготовлением тканей, их окрашиванием, нанесением рисунков и отгрузкой продукции.Узбекская сторона подтвердила готовность создать все необходимые условия для реализации данного проекта, включая предоставление зданий и налоговые льготы.В свою очередь, глава компании Шоайб Далал сообщил о намерениях изучить проект по созданию предприятия с 50 промышленными швейными машинами для производства текстиля для дома и в кратчайшие сроки представить соответствующую информацию.Стороны договорились продолжить переговоры в рамках выставки "Made in Uzbekistan", которая пройдет с 11 по 13 февраля в пакистанском Лахоре, а также в ходе бизнес-форума, запланированного на февраль в Узбекистане.Также речь шла о сотрудничестве в области поставок готовой продукции и транспортной логистики, продаже существующих товаров и обеспечении сырьем. Достигнуты конкретные договоренности о повышении объемов двусторонней торговли путем увеличения ассортимента текстильной продукции и активизации экспортно-импортных отношений за счет новых товаров.Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с возможным сотрудничеством в смежных сферах текстильной отрасли: повышении квалификации, организации курсов обмена для специалистов, программном обеспечении и совместном освоении рынков третьих стран.

узбекистан

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пакистан компания узбекистан инвестиционные проекты