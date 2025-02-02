https://uz.sputniknews.ru/20250202/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-tekstilnaya-promyshlennnost-47790389.html
Ведущая пакистанская компания планирует выпускать в Узбекистане текстиль для дома
Ведущая пакистанская компания планирует выпускать в Узбекистане текстиль для дома
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов
2025-02-02T11:00+0500
2025-02-02T11:00+0500
2025-02-02T11:00+0500
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пакистан
сотрудничество
текстильная продукция
инвестиции
проект
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Ведущая пакистанская компания планирует выпускать в Узбекистане текстиль для дома, сообщает ИА "Дунё".Для обсуждения деталей предстоящего сотрудничества делегация Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым посетила пакистанскую компанию "Union Fabrics" и ознакомилась с деятельностью одного из ведущих текстильных производителей страны.В ходе визита изучены производственные циклы, связанные с изготовлением тканей, их окрашиванием, нанесением рисунков и отгрузкой продукции.Узбекская сторона подтвердила готовность создать все необходимые условия для реализации данного проекта, включая предоставление зданий и налоговые льготы.В свою очередь, глава компании Шоайб Далал сообщил о намерениях изучить проект по созданию предприятия с 50 промышленными швейными машинами для производства текстиля для дома и в кратчайшие сроки представить соответствующую информацию.Стороны договорились продолжить переговоры в рамках выставки "Made in Uzbekistan", которая пройдет с 11 по 13 февраля в пакистанском Лахоре, а также в ходе бизнес-форума, запланированного на февраль в Узбекистане.Также речь шла о сотрудничестве в области поставок готовой продукции и транспортной логистики, продаже существующих товаров и обеспечении сырьем. Достигнуты конкретные договоренности о повышении объемов двусторонней торговли путем увеличения ассортимента текстильной продукции и активизации экспортно-импортных отношений за счет новых товаров.Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с возможным сотрудничеством в смежных сферах текстильной отрасли: повышении квалификации, организации курсов обмена для специалистов, программном обеспечении и совместном освоении рынков третьих стран.
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пакистан компания узбекистан инвестиционные проекты
пакистан компания узбекистан инвестиционные проекты
Ведущая пакистанская компания планирует выпускать в Узбекистане текстиль для дома
Стороны обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Ведущая пакистанская компания планирует выпускать в Узбекистане текстиль для дома, сообщает
ИА "Дунё".
Для обсуждения деталей предстоящего сотрудничества делегация Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым посетила пакистанскую компанию "Union Fabrics" и ознакомилась с деятельностью одного из ведущих текстильных производителей страны.
В ходе визита изучены производственные циклы, связанные с изготовлением тканей, их окрашиванием, нанесением рисунков и отгрузкой продукции.
“Состоялись переговоры о налаживании сотрудничества в области производства в Узбекистане текстиля для дома ("Home Textile") и других видов текстильной продукции, а также реализации совместных инвестиционных проектов”, — говорится в сообщении.
Узбекская сторона подтвердила готовность создать все необходимые условия для реализации данного проекта, включая предоставление зданий и налоговые льготы.
В свою очередь, глава компании Шоайб Далал сообщил о намерениях изучить проект по созданию предприятия с 50 промышленными швейными машинами для производства текстиля для дома и в кратчайшие сроки представить соответствующую информацию.
Стороны договорились продолжить переговоры в рамках выставки "Made in Uzbekistan", которая пройдет с 11 по 13 февраля в пакистанском Лахоре, а также в ходе бизнес-форума, запланированного на февраль в Узбекистане.
Также речь шла о сотрудничестве в области поставок готовой продукции и транспортной логистики, продаже существующих товаров и обеспечении сырьем. Достигнуты конкретные договоренности о повышении объемов двусторонней торговли путем увеличения ассортимента текстильной продукции и активизации экспортно-импортных отношений за счет новых товаров.
Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с возможным сотрудничеством в смежных сферах текстильной отрасли: повышении квалификации, организации курсов обмена для специалистов, программном обеспечении и совместном освоении рынков третьих стран.