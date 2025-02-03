https://uz.sputniknews.ru/20250203/eaeu-sifrovizatsiya-razvitiye-47796656.html
ЕАЭС: как развивается цифровизация в союзе
ЕАЭС: как развивается цифровизация в союзе
Sputnik Узбекистан
Глава Коллегии ЕЭК: Существует высокая потребность населения государств-членов в оцифровке и других процессов и документов
2025-02-03T11:00+0500
2025-02-03T11:00+0500
2025-02-03T11:00+0500
еаэс
еэк
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на пленарной сессии цифрового форума Digital Almaty 2025 рассказал о развитии процессов цифровизации в Евразийском экономическом союзе.Он отметил, что Комиссия сосредоточена на реализации концепции Digital Union.Вместе с тем, в ЕАЭС продолжают придерживаться принципов совместимости, синхронизации и интеграционности, которые не затрагивают цифровой суверенитет государств-членов. Это позволяет объединить лучшие страновые решения в сфере цифровизации и возможность их дальнейшего масштабирования.Уже сейчас технологические решения интегрированной информационной системы обеспечивают бесшовное взаимодействие национальных цифровых платформ. В результате трансграничные сервисы могут быть предоставлены в доверенной и безопасной среде.Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул, что сегодня можно говорить о полноформатном межгосударственном электронном G2G, B2G и C2G-взаимодействии. Это стало возможным благодаря запуску защищенной сети передачи данных и обеспечению поэтапного введения в действие общих процессов.В рамках "пятерки" утверждены 77 общих процессов. Из них введены в действие 42.Комиссия подготовила к запуску еще 24 общих процесса. Подготовку оставшихся 11 обеспечат до конца 2025 года.В частности, общий процесс по ведению единого реестра документов о подтверждении продукции требованиям безопасности значительно сократил бюрократические процедуры для бизнеса.Если говорить о плюсах для конкретных людей, то, например, в электронном формате подтверждается трудовой стаж гражданина одной страны ЕАЭС в другой.Существует высокая потребность населения государств-членов в оцифровке и других процессов и документов. Улучшение качества жизни людей — приоритетное направление цифровизации в Союзе, отметил Сагинтаев.В рамках форума на стенде Комиссии с участием глав правительств стран ЕАЭС дали старт вводу в эксплуатацию службы доверенной третьей стороны интегрированной информационной системы Союза.Она позволяет запустить взаимное признание электронной цифровой подписи, тем самым обеспечивая трансграничный электронный документооборот для госорганов, бизнеса и граждан.
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MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс цифровизация
ЕАЭС: как развивается цифровизация в союзе
Глава Коллегии ЕЭК: Существует высокая потребность населения государств-членов в оцифровке и других процессов и документов.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на пленарной сессии цифрового форума Digital Almaty 2025 рассказал
о развитии процессов цифровизации в Евразийском экономическом союзе.
Он отметил, что Комиссия сосредоточена на реализации концепции Digital Union.
"Сегодня функционирует интегрированная информационная система ЕАЭС, которая является технологическим фундаментом для Digital Union, — сообщил Сагинтаев. — Ее последовательное развитие приводит к формированию наднациональной инфраструктуры. Это позволяет пяти разным системам находиться в одной экосистеме".
Вместе с тем, в ЕАЭС продолжают придерживаться принципов совместимости, синхронизации и интеграционности, которые не затрагивают цифровой суверенитет государств-членов. Это позволяет объединить лучшие страновые решения в сфере цифровизации и возможность их дальнейшего масштабирования.
Уже сейчас технологические решения интегрированной информационной системы обеспечивают бесшовное взаимодействие национальных цифровых платформ. В результате трансграничные сервисы могут быть предоставлены в доверенной и безопасной среде.
Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул, что сегодня можно говорить о полноформатном межгосударственном электронном G2G, B2G и C2G-взаимодействии. Это стало возможным благодаря запуску защищенной сети передачи данных и обеспечению поэтапного введения в действие общих процессов.
В рамках "пятерки" утверждены 77 общих процессов. Из них введены в действие 42.
Комиссия подготовила к запуску еще 24 общих процесса. Подготовку оставшихся 11 обеспечат до конца 2025 года.
В частности, общий процесс по ведению единого реестра документов о подтверждении продукции требованиям безопасности значительно сократил бюрократические процедуры для бизнеса.
Если говорить о плюсах для конкретных людей, то, например, в электронном формате подтверждается трудовой стаж гражданина одной страны ЕАЭС в другой.
Существует высокая потребность населения государств-членов в оцифровке и других процессов и документов. Улучшение качества жизни людей — приоритетное направление цифровизации в Союзе, отметил Сагинтаев.
В рамках форума на стенде Комиссии с участием глав правительств стран ЕАЭС дали старт вводу в эксплуатацию службы доверенной третьей стороны интегрированной информационной системы Союза.
Она позволяет запустить взаимное признание электронной цифровой подписи, тем самым обеспечивая трансграничный электронный документооборот для госорганов, бизнеса и граждан.