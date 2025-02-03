https://uz.sputniknews.ru/20250203/rostex-rasskazali-o-samom-umnom-tanke-47811329.html
СВО: в Ростехе рассказали о самом умном танке
СВО: в Ростехе рассказали о самом умном танке
Sputnik Узбекистан
СВО Ростех танк
2025-02-03T17:20+0500
2025-02-03T17:20+0500
2025-02-03T17:20+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
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ростех
танк
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Самым умным танком в зоне СВО, превосходящим всех остальных по навыку оперативно ориентироваться на поле боя, Ростех назвал Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает РИА Новости.В российской госкорпорации рассказали об одном из ключевых преимуществ танка.Как отмечается, этот танк очень живуч и ему практически не страшно противотанковое оружие, которые использует противник. Т-90М справляется не только с ручными гранатометами, но и с современными ПТРК и FPV-дронами иностранного производства. "Прорыв" удобен в управлении и хорошо демонстрирует себя в любых условиях, добавили в Ростехе.Уралвагонзавод увеличивает выпуск "Прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, что позволяет вовремя выполнять гособоронзаказ.
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"уралвагонзавод" увеличивает выпуск "прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, что позволяет своевременно выполнять гособоронзаказ
"уралвагонзавод" увеличивает выпуск "прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, что позволяет своевременно выполнять гособоронзаказ
СВО: в Ростехе рассказали о самом умном танке
Уралвагонзавод увеличивает выпуск "Прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, тем самым своевременно выполняя гособоронзаказ.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Самым умным танком в зоне СВО, превосходящим всех остальных по навыку оперативно ориентироваться на поле боя, Ростех назвал Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает
РИА Новости.
В российской госкорпорации рассказали об одном из ключевых преимуществ танка.
"Одно из ключевых преимуществ танка — новейшая система управления огнем, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке. Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий. Сегодня это самый "умный" танк в зоне СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника", — пояснили в компании.
Как отмечается, этот танк очень живуч и ему практически не страшно противотанковое оружие, которые использует противник. Т-90М справляется не только с ручными гранатометами, но и с современными ПТРК и FPV-дронами иностранного производства. "Прорыв" удобен в управлении и хорошо демонстрирует себя в любых условиях, добавили в Ростехе.
Уралвагонзавод увеличивает выпуск "Прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, что позволяет вовремя выполнять гособоронзаказ.