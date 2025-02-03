https://uz.sputniknews.ru/20250203/rostex-rasskazali-o-samom-umnom-tanke-47811329.html

СВО: в Ростехе рассказали о самом умном танке

СВО: в Ростехе рассказали о самом умном танке

Sputnik Узбекистан

СВО Ростех танк

2025-02-03T17:20+0500

2025-02-03T17:20+0500

2025-02-03T17:20+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Самым умным танком в зоне СВО, превосходящим всех остальных по навыку оперативно ориентироваться на поле боя, Ростех назвал Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает РИА Новости.В российской госкорпорации рассказали об одном из ключевых преимуществ танка.Как отмечается, этот танк очень живуч и ему практически не страшно противотанковое оружие, которые использует противник. Т-90М справляется не только с ручными гранатометами, но и с современными ПТРК и FPV-дронами иностранного производства. "Прорыв" удобен в управлении и хорошо демонстрирует себя в любых условиях, добавили в Ростехе.Уралвагонзавод увеличивает выпуск "Прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, что позволяет вовремя выполнять гособоронзаказ.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

"уралвагонзавод" увеличивает выпуск "прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, что позволяет своевременно выполнять гособоронзаказ