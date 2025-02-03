https://uz.sputniknews.ru/20250203/tashkent-yuvelirnoye-naslediye-kashkadarya-surxandarya-47798227.html
В Ташкенте представили ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи — фото
В Ташкенте представили ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи — фото
Sputnik Узбекистан
Экспозиция, включающая 33 редких артефакта XIX–XX веков, раскрывает культурные традиции двух регионов Узбекистана
2025-02-03T18:10+0500
2025-02-03T18:10+0500
2025-02-03T18:10+0500
музей
ювелирные украшени
кашкадарьинская область
сурхандарьинская область
выставка
фотолента
фото
ташкент
узбекистан
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В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана проходит выставка "Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи", приуроченная к Международному дню ювелиров. "Ювелирные изделия не просто украшения. Они несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества того времени", — рассказывает заведующая отделением научного отдела прикладного искусства и этнографии музея Дилноза Назруллаева.Кадры с выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
кашкадарьинская область
сурхандарьинская область
ташкент
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ташкент ювелирное наследие кашкадарья сурхандарья экспозиция
ташкент ювелирное наследие кашкадарья сурхандарья экспозиция
В Ташкенте представили ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи — фото
Эксклюзив
Экспозиция, включающая 33 редких артефакта XIX–XX веков, раскрывает культурные традиции двух регионов Узбекистана.
В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана проходит выставка "Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи", приуроченная к Международному дню ювелиров.
"Ювелирные изделия не просто украшения. Они несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества того времени", — рассказывает заведующая отделением научного отдела прикладного искусства и этнографии музея Дилноза Назруллаева.
Кадры с выставки — в фотоленте
Sputnik Узбекистан. © Sputnik / Бахром Хатамов
Выставку приурочили к Международному дню ювелиров, который отмечают 31 января
Выставку приурочили к Международному дню ювелиров, который отмечают 31 января
© Sputnik / Бахром Хатамов
Здесь представлены разнообразные ювелирные изделия: серьги, ожерелья, налобные украшения
Здесь представлены разнообразные ювелирные изделия: серьги, ожерелья, налобные украшения
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ювелирные изделия несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества
Ювелирные изделия несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозиция дает уникальную возможность познакомиться с богатым культурным наследием двух исторически значимых регионов Узбекистана — Кашкадарьи и Сурхандарьи
Экспозиция дает уникальную возможность познакомиться с богатым культурным наследием двух исторически значимых регионов Узбекистана — Кашкадарьи и Сурхандарьи
© Sputnik / Бахром Хатамов
У посетителей выставки остались не только визуальные впечатления
У посетителей выставки остались не только визуальные впечатления
© Sputnik / Бахром Хатамов
Также здесь представлены женские тюбетейки, украшенные ювелирными камнями
Также здесь представлены женские тюбетейки, украшенные ювелирными камнями
© Sputnik / Бахром Хатамов © Sputnik / Бахром Хатамов © Sputnik / Бахром Хатамов © Sputnik / Бахром Хатамов © Sputnik / Бахром Хатамов
О богатом наследии ювелирного искусства двух регионов свидетельствуют украшения и предметы убранства, найденные при раскопках таких археологических памятников, как Халчаян и Дальварзинтепа
О богатом наследии ювелирного искусства двух регионов свидетельствуют украшения и предметы убранства, найденные при раскопках таких археологических памятников, как Халчаян и Дальварзинтепа
© Sputnik / Бахром Хатамов © Sputnik / Бахром Хатамов © Sputnik / Бахром Хатамов © Sputnik / Бахром Хатамов