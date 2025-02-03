https://uz.sputniknews.ru/20250203/tashkent-yuvelirnoye-naslediye-kashkadarya-surxandarya-47798227.html

В Ташкенте представили ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи — фото

В Ташкенте представили ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи — фото

Sputnik Узбекистан

Экспозиция, включающая 33 редких артефакта XIX–XX веков, раскрывает культурные традиции двух регионов Узбекистана

2025-02-03T18:10+0500

2025-02-03T18:10+0500

2025-02-03T18:10+0500

музей

ювелирные украшени

кашкадарьинская область

сурхандарьинская область

выставка

фотолента

фото

ташкент

узбекистан

мультимедиа

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В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана проходит выставка "Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи", приуроченная к Международному дню ювелиров. "Ювелирные изделия не просто украшения. Они несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества того времени", — рассказывает заведующая отделением научного отдела прикладного искусства и этнографии музея Дилноза Назруллаева.Кадры с выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

кашкадарьинская область

сурхандарьинская область

ташкент

узбекистан

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