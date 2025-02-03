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https://uz.sputniknews.ru/20250203/tashkent-yuvelirnoye-naslediye-kashkadarya-surxandarya-47798227.html
В Ташкенте представили ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи — фото
В Ташкенте представили ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи — фото
Sputnik Узбекистан
Экспозиция, включающая 33 редких артефакта XIX–XX веков, раскрывает культурные традиции двух регионов Узбекистана
2025-02-03T18:10+0500
2025-02-03T18:10+0500
музей
ювелирные украшени
кашкадарьинская область
сурхандарьинская область
выставка
фотолента
фото
ташкент
узбекистан
мультимедиа
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В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана проходит выставка "Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи", приуроченная к Международному дню ювелиров. "Ювелирные изделия не просто украшения. Они несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества того времени", — рассказывает заведующая отделением научного отдела прикладного искусства и этнографии музея Дилноза Назруллаева.Кадры с выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
кашкадарьинская область
сурхандарьинская область
ташкент
узбекистан
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ташкент ювелирное наследие кашкадарья сурхандарья экспозиция
ташкент ювелирное наследие кашкадарья сурхандарья экспозиция

В Ташкенте представили ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи — фото

18:10 03.02.2025
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Экспозиция, включающая 33 редких артефакта XIX–XX веков, раскрывает культурные традиции двух регионов Узбекистана.
В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана проходит выставка "Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи", приуроченная к Международному дню ювелиров.
"Ювелирные изделия не просто украшения. Они несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества того времени", — рассказывает заведующая отделением научного отдела прикладного искусства и этнографии музея Дилноза Назруллаева.
Кадры с выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставку приурочили к Международному дню ювелиров, который отмечают 31 января

Выставку приурочили к Международному дню ювелиров, который отмечают 31 января - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставку приурочили к Международному дню ювелиров, который отмечают 31 января

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь представлены разнообразные ювелирные изделия: серьги, ожерелья, налобные украшения

Здесь представлены разнообразные ювелирные изделия: серьги, ожерелья, налобные украшения - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь представлены разнообразные ювелирные изделия: серьги, ожерелья, налобные украшения

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ювелирные изделия несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества

Ювелирные изделия несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ювелирные изделия несут в себе важную информацию о культуре, образе жизни и даже социальной структуре общества

© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция дает уникальную возможность познакомиться с богатым культурным наследием двух исторически значимых регионов Узбекистана — Кашкадарьи и Сурхандарьи

Экспозиция дает уникальную возможность познакомиться с богатым культурным наследием двух исторически значимых регионов Узбекистана — Кашкадарьи и Сурхандарьи - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция дает уникальную возможность познакомиться с богатым культурным наследием двух исторически значимых регионов Узбекистана — Кашкадарьи и Сурхандарьи

© Sputnik / Бахром Хатамов

У посетителей выставки остались не только визуальные впечатления

У посетителей выставки остались не только визуальные впечатления - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

У посетителей выставки остались не только визуальные впечатления

© Sputnik / Бахром Хатамов

Также здесь представлены женские тюбетейки, украшенные ювелирными камнями

Также здесь представлены женские тюбетейки, украшенные ювелирными камнями - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Также здесь представлены женские тюбетейки, украшенные ювелирными камнями

© Sputnik / Бахром Хатамов
Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

О богатом наследии ювелирного искусства двух регионов свидетельствуют украшения и предметы убранства, найденные при раскопках таких археологических памятников, как Халчаян и Дальварзинтепа

О богатом наследии ювелирного искусства двух регионов свидетельствуют украшения и предметы убранства, найденные при раскопках таких археологических памятников, как Халчаян и Дальварзинтепа - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

О богатом наследии ювелирного искусства двух регионов свидетельствуют украшения и предметы убранства, найденные при раскопках таких археологических памятников, как Халчаян и Дальварзинтепа

© Sputnik / Бахром Хатамов
Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ювелирное наследие Кашкадарьи и Сурхандарьи - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
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