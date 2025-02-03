https://uz.sputniknews.ru/20250203/uzbekistan-iordaniya-bezviz-dlya-vladeltsev-dippasportov-47796134.html

Узбекистан и Иордания договорились о безвизе для владельцев диппаспортов

Узбекистан и Иордания договорились о безвизе для владельцев диппаспортов

Sputnik Узбекистан

Стороны также подписали трехлетнюю программу сотрудничества внешнеполитических ведомств

2025-02-03T09:50+0500

2025-02-03T09:50+0500

2025-02-03T09:50+0500

узбекистан

иордания

безвизовый режим

дипломатический паспорт

политика

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Иордании заключили соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов. Об этом сообщил министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов.Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Сафади.Речь шла о развитии экономических связей, увеличении туристического потока, развитии отношений между городами-побратимами и народами двух стран, улучшении взаимосвязанности.Стороны также подписали программу совместного сотрудничества министерств иностранных дел на 2025 — 2027 годы.Кроме того, в ходе визита в Иорданию глава МИД Узбекистана встретился с министром высшего образования этой страны Азми Махафза и руководителями ведущих иорданских университетов.Бахтиёр Саидов также провел переговоры с министром инвестиций Иордании Хейри Амром. Стороны обсудили создание Межправительственной комиссии, проведение совместных бизнес-форумов, разработку инвестпроектов и другие актуальные темы.

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