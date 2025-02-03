https://uz.sputniknews.ru/20250203/uzbekistan-kontseptsiya-gospolitika-religiya-47807906.html

В Узбекистане разработали концепцию госполитики в религиозной сфере

В Узбекистане разработали концепцию госполитики в религиозной сфере

Sputnik Узбекистан

Документ вынесли на общественное обсуждение до 9 февраля, затем его рассмотрит Законодательная палата Олий Мажлиса

2025-02-03T14:30+0500

2025-02-03T14:30+0500

2025-02-03T15:49+0500

узбекистан

закон

религия

общество

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Узбекистане разработали проект Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в сфере религии.В настоящее время документ проходит общественное обсуждение на сайте нижней палаты парламента.В нем указано, что на сегодняшний день в республике действуют более 2,3 тыс. религиозных организаций 16 конфессий, проживают представители более 130 национальностей и народов, обеспечены возможности получения образования на 7 языках, выходят в эфир программы на 12 языках, газеты и журналы публикуют на 14 языках, функционируют 155 национальных культурных центров.Узбекистан считается конкретным примером межнационального согласия, религиозной толерантности и атмосферы взаимопонимания.В документе также указано, что в условиях свободного пользования социальными сетями в результате глобализации информационного пространства, широкого вовлечения молодежи в миграционные процессы возможности полноценного контроля факторов, которые являются причинами радикализации, ограничены.Все это представляет угрозу сплоченности народа Узбекистана, общества и государства, может привести к несоблюдению закона, нарушению прав других лиц, негативному изменению отношения граждан к правопорядку, утрате патриотических чувств, семейным конфликтам.Поэтому в документе четко определены задачи государственной политики в религиозной сфере:Общественное обсуждение проекта концепции продлится до 9 февраля, далее депутаты рассмотрят соответствующий законопроект в Законодательной палате Олий Мажлиса.

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