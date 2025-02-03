В Узбекистане разработали концепцию госполитики в религиозной сфере
14:30 03.02.2025 (обновлено: 15:49 03.02.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовМечеть Кук Гумбаз — памятник архитектуры, расположенный в Шахрисабзе.
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Документ вынесли на общественное обсуждение до 9 февраля, затем его рассмотрит Законодательная палата Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Узбекистане разработали проект Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в сфере религии.
В настоящее время документ проходит общественное обсуждение на сайте нижней палаты парламента.
В нем указано, что на сегодняшний день в республике действуют более 2,3 тыс. религиозных организаций 16 конфессий, проживают представители более 130 национальностей и народов, обеспечены возможности получения образования на 7 языках, выходят в эфир программы на 12 языках, газеты и журналы публикуют на 14 языках, функционируют 155 национальных культурных центров.
Узбекистан считается конкретным примером межнационального согласия, религиозной толерантности и атмосферы взаимопонимания.
“Вместе с тем отмечаются случаи попытки внедрить правила, характерные для определенной религии, в общественные отношения, регулируемые законами, ставящие под сомнение равенство прав женщин и мужчин, отказа от выполнения гражданских обязанностей, отрицания норм общественной этики, национальных и общечеловеческих ценностей, ограничения прав на пользование медицинским обслуживанием, достижениями науки и культуры, товарами и услугами, неосознания отдельными должностными лицами сущности светской государственности и распространения незаконных идей и взглядов, подрывающих развитие, сплоченность и стабильность общества”, — говорится в проекте Концепции.
В документе также указано, что в условиях свободного пользования социальными сетями в результате глобализации информационного пространства, широкого вовлечения молодежи в миграционные процессы возможности полноценного контроля факторов, которые являются причинами радикализации, ограничены.
Все это представляет угрозу сплоченности народа Узбекистана, общества и государства, может привести к несоблюдению закона, нарушению прав других лиц, негативному изменению отношения граждан к правопорядку, утрате патриотических чувств, семейным конфликтам.
Поэтому в документе четко определены задачи государственной политики в религиозной сфере:
обеспечение свободы и равенства перед законом граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения, социального положения, и принятие мер по недопущению дискриминации их конституционных прав и свобод;
укрепление единства и солидарности многонационального и многоконфессионального народа Узбекистана, чувства уважения к его традициям, создание равных условий для их развития;
создание равных правовых условий для активного участия граждан в общественной жизни;
создание условий для реализации гражданами конституционных прав на свободу совести независимо от их отношения к религии, не допуская насильственного навязывания религиозных взглядов;
упор на светскость в соответствии с конституционными нормами при реализации государством своей внутренней и внешней политики;
обеспечение регулирования на основе светскости в соответствии с конституционными нормами деятельности органов государственного управления, государственной службы, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, органов самоуправления граждан, других институтов гражданского общества и общественных отношений;
реализация последовательных мер по укреплению активной гражданской позиции граждан в утверждении религиозной толерантности и законности в обществе;
недопущение предоставления превосходства какой-либо религии или убеждения либо дискриминации какой-либо религии или убеждения со стороны государственных служащих в своей профессиональной деятельности и при выполнении функциональных задач;
развитие науки и культуры страны с использованием передовых достижений мировой науки, культуры, искусства и литературы;
борьба с радикализацией, угрожающей правам, свободам и законным интересам граждан, здоровью населения, общественной нравственности, общественной безопасности и общественному порядку, а недопущение предотвращение распространения экстремизма и террористических идей.
Общественное обсуждение проекта концепции продлится до 9 февраля, далее депутаты рассмотрят соответствующий законопроект в Законодательной палате Олий Мажлиса.