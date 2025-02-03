Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250203/xokkeynyy-klub-xumo-blagotvoritelnyy-mishkopad-47805020.html
В "Хумо Арене" прошел благотворительный "Мишкопад" — впечатляющие фото
В "Хумо Арене" прошел благотворительный "Мишкопад" — впечатляющие фото
Sputnik Узбекистан
В первый день февраля хоккейный клуб "Хумо" завершил регулярный чемпионат яркой победой над астанинским "Номадом" — 3:1. Однако главным событием вечера стал традиционный благотворительный "Мишкопад", который по-настоящему объединил болельщиков
2025-02-03T16:50+0500
2025-02-03T16:50+0500
хоккейный клуб "хумо"
хоккей
спорт
благотворительность
ташкент
узбекистан
фото
фотолента
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/03/47814496_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94ac5aa6864b621149fce3f03f07f01a.jpg
После финальной сирены 1 312 плюшевых игрушек полетели на лед ташкентского спортивного комплекса "Хумо арена", создавая атмосферу добра и радости. Теперь они отправятся в Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД), где подарят тепло и улыбки малышам с редкими генетическими заболеваниями. Акция проводится при поддержке фондов "SMA UMID" и "ISHONCH". Благотворительный Мишкопад — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/03/47814496_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6052f858c5cc7a00b9175c847a72f9b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
хоккей "хумо" благотворительность
хоккей "хумо" благотворительность

В "Хумо Арене" прошел благотворительный "Мишкопад" — впечатляющие фото

16:50 03.02.2025
Подписаться
Эксклюзив
В первый день февраля хоккейный клуб "Хумо" завершил регулярный чемпионат яркой победой над астанинским "Номадом" — 3:1. Запоминающимся событием вечера стал традиционная благотворительная акция, объединившая болельщиков.
После финальной сирены 1 312 плюшевых игрушек полетели на лед ташкентского спортивного комплекса "Хумо арена", создавая атмосферу добра и радости. Теперь они отправятся в Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД), где подарят тепло и улыбки малышам с редкими генетическими заболеваниями. Акция проводится при поддержке фондов "SMA UMID" и "ISHONCH".
Благотворительный Мишкопад — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Хоккейный клуб Хумо провёл благотворительный Мишкопад! - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Хоккейный клуб Хумо провёл благотворительный Мишкопад! - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Хоккейный клуб Хумо провёл благотворительный Мишкопад! - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Хоккейный клуб Хумо провёл благотворительный Мишкопад! - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Хоккейный клуб Хумо провёл благотворительный Мишкопад! - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Хоккейный клуб Хумо провёл благотворительный Мишкопад! - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Болельщики приносят с собой мягкие игрушки, а после матча по команде ведущего бросают их на лед

Болельщики приносят с собой мягкие игрушки, а после матча по команде ведущего бросают их на лед - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Болельщики приносят с собой мягкие игрушки, а после матча по команде ведущего бросают их на лед

© Sputnik / Бахром Хатамов

Более 1 300 плюшевых игрушек после финальной сирены полетели на лед Humo Arena

Более 1 300 плюшевых игрушек после финальной сирены полетели на лед Humo Arena - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Более 1 300 плюшевых игрушек после финальной сирены полетели на лед Humo Arena

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мишкопад неизменно создает атмосферу добра и радости

Мишкопад неизменно создает атмосферу добра и радости - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мишкопад неизменно создает атмосферу добра и радости

© Sputnik / Бахром Хатамов

Не менее яркие эмоции мягкие игрушки подарят малышам с редкими генетическими заболеваниями из Республиканского центра социальной адаптации детей (РЦСАД)

Не менее яркие эмоции мягкие игрушки подарят малышам с редкими генетическими заболеваниями из Республиканского центра социальной адаптации детей (РЦСАД) - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Не менее яркие эмоции мягкие игрушки подарят малышам с редкими генетическими заболеваниями из Республиканского центра социальной адаптации детей (РЦСАД)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый из маленьких посетителей центра найдет себе мягкого друга, а возможно, и не одного

Каждый из маленьких посетителей центра найдет себе мягкого друга, а возможно, и не одного - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый из маленьких посетителей центра найдет себе мягкого друга, а возможно, и не одного

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мишкопад 2025 — история добрых сердец

Мишкопад 2025 — история добрых сердец - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мишкопад 2025 — история добрых сердец

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0