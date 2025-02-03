https://uz.sputniknews.ru/20250203/xokkeynyy-klub-xumo-blagotvoritelnyy-mishkopad-47805020.html

В "Хумо Арене" прошел благотворительный "Мишкопад" — впечатляющие фото

В "Хумо Арене" прошел благотворительный "Мишкопад" — впечатляющие фото

Sputnik Узбекистан

В первый день февраля хоккейный клуб "Хумо" завершил регулярный чемпионат яркой победой над астанинским "Номадом" — 3:1. Однако главным событием вечера стал традиционный благотворительный "Мишкопад", который по-настоящему объединил болельщиков

2025-02-03T16:50+0500

2025-02-03T16:50+0500

2025-02-03T16:50+0500

хоккейный клуб "хумо"

хоккей

спорт

благотворительность

ташкент

узбекистан

фото

фотолента

эксклюзив

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После финальной сирены 1 312 плюшевых игрушек полетели на лед ташкентского спортивного комплекса "Хумо арена", создавая атмосферу добра и радости. Теперь они отправятся в Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД), где подарят тепло и улыбки малышам с редкими генетическими заболеваниями. Акция проводится при поддержке фондов "SMA UMID" и "ISHONCH". Благотворительный Мишкопад — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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