В "Хумо Арене" прошел благотворительный "Мишкопад" — впечатляющие фото
В "Хумо Арене" прошел благотворительный "Мишкопад" — впечатляющие фото
Sputnik Узбекистан
В первый день февраля хоккейный клуб "Хумо" завершил регулярный чемпионат яркой победой над астанинским "Номадом" — 3:1. Однако главным событием вечера стал традиционный благотворительный "Мишкопад", который по-настоящему объединил болельщиков
После финальной сирены 1 312 плюшевых игрушек полетели на лед ташкентского спортивного комплекса "Хумо арена", создавая атмосферу добра и радости. Теперь они отправятся в Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД), где подарят тепло и улыбки малышам с редкими генетическими заболеваниями. Акция проводится при поддержке фондов "SMA UMID" и "ISHONCH". Благотворительный Мишкопад — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В первый день февраля хоккейный клуб "Хумо" завершил регулярный чемпионат яркой победой над астанинским "Номадом" — 3:1. Запоминающимся событием вечера стал традиционная благотворительная акция, объединившая болельщиков.
После финальной сирены 1 312 плюшевых игрушек полетели на лед ташкентского спортивного комплекса "Хумо арена", создавая атмосферу добра и радости. Теперь они отправятся в Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД), где подарят тепло и улыбки малышам с редкими генетическими заболеваниями. Акция проводится при поддержке фондов "SMA UMID" и "ISHONCH".