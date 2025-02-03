https://uz.sputniknews.ru/20250203/zimnie-aziatskie-igry-2025-uzbekistan-rekordnoe-kolichestvo-sportsmenov-47798418.html

Азиада 2025: Узбекистан представит рекордное количество спортсменов

Азиада 2025: Узбекистан представит рекордное количество спортсменов

Sputnik Узбекистан

Зимние Азиатские игры пройдут с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. Участники разыграют 64 комплекта наград

2025-02-03T12:08+0500

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2025-02-03T12:43+0500

узбекистан

спорт

азиатские игры

харбин

кнр

делегация

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекистан представит рекордное количество спортсменов на IX зимних Азиатских играх Харбин-2025, сообщает НОК.Спортсмены, которые будут защищать честь Узбекистана на Играх Харбин-2025Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля. В этот же день начнется участие атлетов из Узбекистана в Играх, добавили в НОК. Всего в состязаниях примут участие 1 275 спортсменов из 34 стран и регионов. Они разыграют 64 комплекта наград.Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини, а девизом игр — "Зимняя мечта и любовь в Азии".Всего в состязаниях примут участие свыше 1 000 спортсменов из более чем трех десятков стран. Они разыграют 64 комплекта наград.Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини, а девизом игр — "Зимняя мечта и любовь в Азии".Харбин во второй раз принимает зимние Азиатские игры. Впервые они прошли в этом городе в 1996 году. В целом Китай принимает зимние Азиатские игры уже в третий раз.Торжественные мероприятия и соревнования пройдут на 7 спортивных объектах: хоккейная арена Харбина; Международный конгрессно-выставочный и спортивный центр Харбина; хоккейная арена района Пинфан; ледовая арена Харбинского спортивного университета; многофункциональный зал Хэйлунцзян; зал для соревнований на льду Хэйлунцзянского учебного центра; горнолыжный курорт Ябули.

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