Азиада 2025: Узбекистан представит рекордное количество спортсменов
12:08 03.02.2025 (обновлено: 12:43 03.02.2025)
© Harbin 2025Зимние Азиатские игры 2025
© Harbin 2025
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Зимние Азиатские игры пройдут с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. Участники разыграют 64 комплекта наград.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекистан представит рекордное количество спортсменов на IX зимних Азиатских играх Харбин-2025, сообщает НОК.
“В городе Харбин Китая пройдут зимние Азиатские игры. Ожидается, что на предстоящих соревнованиях выступят 24 отечественных атлета в 6 видах спорта. В этих зимних Азиатских играх мы примем участие с максимальным количеством атлетов и видам дисциплин за всю историю узбекского спорта”, — говорится в сообщении.
Спортсмены, которые будут защищать честь Узбекистана на Играх Харбин-2025
Шорт-трек: Даниил Ейбог и Денис Айрапетянц.
Конькобежный спорт: Данила Семериков.
Горнолыжный спорт: Медет Назаров, Арман Гаюпов, Никита Горковский, Сабина Реджепова, Валерия Ковалева, Ксения Григорьева, Мария Морозова.
Ски-альпинизм: Мохинур Аралова, Феруза Бобокулова, Эъзоза Шаймарданова, Асила Шойимова, Жасур Шамсиддинов, Максудхон Акобиров, Шохрух Сардоров, Эъзозбек Хушвактов.
Фигурное катание: Екатерина Гейниш, Дмитрий Чигирев, Нигинабону Жамолиддинова, Севинч Рахимова.
Биатлон: Ролан Раимкулов, Дилмурод Абдурахмонов.
Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля. В этот же день начнется участие атлетов из Узбекистана в Играх, добавили в НОК.
Всего в состязаниях примут участие 1 275 спортсменов из 34 стран и регионов. Они разыграют 64 комплекта наград.
Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини, а девизом игр — "Зимняя мечта и любовь в Азии".
© Harbin 2025Зимние Азиатские игры 2025
Зимние Азиатские игры 2025
© Harbin 2025
Всего в состязаниях примут участие свыше 1 000 спортсменов из более чем трех десятков стран. Они разыграют 64 комплекта наград.
Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини, а девизом игр — "Зимняя мечта и любовь в Азии".
Харбин во второй раз принимает зимние Азиатские игры. Впервые они прошли в этом городе в 1996 году. В целом Китай принимает зимние Азиатские игры уже в третий раз.
Торжественные мероприятия и соревнования пройдут на 7 спортивных объектах: хоккейная арена Харбина; Международный конгрессно-выставочный и спортивный центр Харбина; хоккейная арена района Пинфан; ледовая арена Харбинского спортивного университета; многофункциональный зал Хэйлунцзян; зал для соревнований на льду Хэйлунцзянского учебного центра; горнолыжный курорт Ябули.