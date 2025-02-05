https://uz.sputniknews.ru/20250205/eaeu-finansirovaniye-promkooperatsiya-47850995.html

Как финансирование промышленной кооперации помогает развивать экономику ЕАЭС

Как финансирование промышленной кооперации помогает развивать экономику ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Инструмент поддержки производителей стран ЕАЭС позволяет компенсировать из бюджета Союза процентные ставки по кредитам и займам, взятым на реализацию совместных проектов

2025-02-05T13:10+0500

2025-02-05T13:10+0500

2025-02-05T13:10+0500

еаэс

экономика

проект

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Евразийский экономический союз продолжает создавать возможности для промышленного развития стран-членов. Совет ЕЭК одобрил первые заявки на субсидирование 2 проектов в рамках нового механизма финансирования промышленной кооперации.Новый механизм позволит компенсировать 100% ключевой ставки по кредитам на реализацию совместных проектов. Что это даст бизнесу, разъясняется в статье Минэкономразвития РФ.Что нового в работе механизмаГлавы правительств государств ЕАЭС одобрили уникальную поддержку: 100%-ную компенсацию ключевой ставки центрального (национального) банка страны-участницы.Какие заявки уже принялиРоссияМуромский стрелочный завод получит поддержку для выпуска стрелок для высокоскоростных магистралей, включая трассу Москва — Санкт-Петербург. Это ускорит строительство ВСМ и повысит безопасность грузовых перевозок. В результате, поездки из Москвы в Северную столицу РФ за пару часов станут реальностью.КазахстанKazrost Engineering Ltd. локализует производство кабин для комбайнов. Благодаря этому появятся новые рабочие места, техника для фермеров станет доступнее, вырастет экспорт.Оба проекта ускорят технологическое развитие и укрепят торгово-экономические связи на пространстве ЕАЭС.Такие инициативы помогают бизнесу преодолевать финансовые барьеры, модернизировать производство и запускать новые проекты. В перспективе это даст мощный толчок для роста экономики, увеличит экспортный потенциал и укрепит международное сотрудничество.Для справки: в 2024 году в ЕАЭС заработал механизм льготного финансирования предприятий, созданных по принципу промышленной кооперации. Главной целью нового механизма является поддержка предпринимателей, прежде всего малого и среднего бизнеса. Финансирование доступно тем, кто будет создавать совместные производства, кооперационные цепочки или модернизировать существующие производственные мощности. Поддержка заключается в субсидировании процентной ставки по кредитам и займам, которые будут выдавать финансовые организации на реализацию промышленных проектов. Этот проект рассчитан на пять лет. В 2025 году на данные цели в бюджете Союза предусмотрено порядка 3,5 млрд рублей.

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