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Это социальная инфекция — Онищенко о недавних случаях туберкулеза в Ташкенте
Это социальная инфекция — Онищенко о недавних случаях туберкулеза в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik академик РАН, заместитель президента Российской академии образования рассказал о том, почему выявление этого заболевания взбудоражило столицу Узбекистана, а также объяснил, какие бывают формы туберкулеза и как его лечить
2025-02-05T18:40+0500
2025-02-05T18:40+0500
2025-02-05T18:40+0500
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геннадий онищенко
туберкулез
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В конце января этого года у двух школьниц в Ташкенте выявили туберкулез, их отправили на лечение. При этом обследовали всех, кто с ними контактировал, также были проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия. Какие меры следует принимать для предотвращения подобных случаев и почему этот эпизод взволновал общественность? В частности, об этом говорили в пресс-центре Sputnik во время видеомоста с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Как рассказал специалист, туберкулез – это антропозоонозное заболевание. Это значит, что им могут болеть и животные, и люди."Бывает, что мы заражаемся от них, а они — от нас", — отмечает Онищенко.Он также обратил внимание, что туберкулез — это социальная инфекция, поэтому зависит, в том числе, от уровня питания и условий, в которых живет человек.Эксперт также отметил, что в России пациентам ежегодно проводят флюорографию, что позволяет выявить и начать лечение этого заболевания. "В данном случае у вас эти вещи не были соблюдены, но, когда начали проводить противоэпидемические мероприятия и выявили девочку, оказалось, что она заразилась от другой девочки. Но, слава Богу, обстановка благополучная, хотя за ними надо будет понаблюдать", — добавил Онищенко.Что такое открытая и закрытая формы туберкулеза и как лечится это заболевание — в видео Sputnik Узбекистан.
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онищенко туберкулез узбекистан пресс-центре sputnik
онищенко туберкулез узбекистан пресс-центре sputnik
Это социальная инфекция — Онищенко о недавних случаях туберкулеза в Ташкенте
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik академик РАН, заместитель президента Российской академии образования рассказал о том, почему выявление этого заболевания взбудоражило столицу Узбекистана, а также объяснил, какие бывают формы туберкулеза и как его лечить.
В конце января этого года у двух школьниц в Ташкенте выявили туберкулез, их отправили на лечение. При этом обследовали всех, кто с ними контактировал, также были проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия. Какие меры следует принимать для предотвращения подобных случаев и почему этот эпизод взволновал общественность? В частности, об этом говорили в пресс-центре Sputnik во время видеомоста с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Как рассказал специалист, туберкулез – это антропозоонозное заболевание. Это значит, что им могут болеть и животные, и люди.
"Бывает, что мы заражаемся от них, а они — от нас", — отмечает Онищенко.
Он также обратил внимание, что туберкулез — это социальная инфекция, поэтому зависит, в том числе, от уровня питания и условий, в которых живет человек.
"В Ташкенте это вызвало такой резонанс, потому что столица — благоустроенный город, большинство людей живет в социально-комфортных условиях, — объясняет Геннадий Онищенко. — Есть водоснабжение, есть канализация, есть нормальное питание. Наверняка ташкентцы уже забыли об этом заболевании, хотя каждый год мы детям ставим реакцию Манту, это еще с советских времен. И по реакции на предплечье делается заключение, нужно ли дальше обследовать ребенка на наличие туберкулеза".
Эксперт также отметил, что в России пациентам ежегодно проводят флюорографию, что позволяет выявить и начать лечение этого заболевания.
"В данном случае у вас эти вещи не были соблюдены, но, когда начали проводить противоэпидемические мероприятия и выявили девочку, оказалось, что она заразилась от другой девочки. Но, слава Богу, обстановка благополучная, хотя за ними надо будет понаблюдать", — добавил Онищенко.
Что такое открытая и закрытая формы туберкулеза и как лечится это заболевание — в видео Sputnik Узбекистан
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