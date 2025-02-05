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Это социальная инфекция — Онищенко о недавних случаях туберкулеза в Ташкенте

Это социальная инфекция — Онищенко о недавних случаях туберкулеза в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik академик РАН, заместитель президента Российской академии образования рассказал о том, почему выявление этого заболевания взбудоражило столицу Узбекистана, а также объяснил, какие бывают формы туберкулеза и как его лечить

2025-02-05T18:40+0500

2025-02-05T18:40+0500

2025-02-05T18:40+0500

пресс-центр

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геннадий онищенко

туберкулез

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В конце января этого года у двух школьниц в Ташкенте выявили туберкулез, их отправили на лечение. При этом обследовали всех, кто с ними контактировал, также были проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия. Какие меры следует принимать для предотвращения подобных случаев и почему этот эпизод взволновал общественность? В частности, об этом говорили в пресс-центре Sputnik во время видеомоста с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Как рассказал специалист, туберкулез – это антропозоонозное заболевание. Это значит, что им могут болеть и животные, и люди."Бывает, что мы заражаемся от них, а они — от нас", — отмечает Онищенко.Он также обратил внимание, что туберкулез — это социальная инфекция, поэтому зависит, в том числе, от уровня питания и условий, в которых живет человек.Эксперт также отметил, что в России пациентам ежегодно проводят флюорографию, что позволяет выявить и начать лечение этого заболевания. "В данном случае у вас эти вещи не были соблюдены, но, когда начали проводить противоэпидемические мероприятия и выявили девочку, оказалось, что она заразилась от другой девочки. Но, слава Богу, обстановка благополучная, хотя за ними надо будет понаблюдать", — добавил Онищенко.Что такое открытая и закрытая формы туберкулеза и как лечится это заболевание — в видео Sputnik Узбекистан.

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