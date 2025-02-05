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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250205/rossiya-novomlynsk-baranovka-osvobojdeniye-47855891.html
СВО: ВС России освободили еще два населенных пункта
СВО: ВС России освободили еще два населенных пункта
Sputnik Узбекистан
Одно из сел находится в Харьковской области, другое — в ДНР
2025-02-05T15:45+0500
2025-02-05T16:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Село Барановка в ДНР освободила группировка "Центр".Бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зелёного Гая и Ямполовки.ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки потеряли:Уничтожено также пять складов боеприпасов. Группировка "Центр" нанесла поражение девяти украинским бригадам в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки.В результате противник потерял:
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сво россия харьковская область днр
сво россия харьковская область днр

СВО: ВС России освободили еще два населенных пункта

15:45 05.02.2025 (обновлено: 16:25 05.02.2025)
© Sputnik / Алексей МайшевРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции.
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Одно из сел находится в Харьковской области, другое — в ДНР.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Село Барановка в ДНР освободила группировка "Центр".
Бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зелёного Гая и Ямполовки.
ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки потеряли:
более 220 человек убитыми и ранеными;
три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113;
девять пикапов;
четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства;
четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожено также пять складов боеприпасов.
Группировка "Центр" нанесла поражение девяти украинским бригадам в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки.
В результате противник потерял:
более 500 военнослужащих;
три боевые бронемашины, включая американский бронетранспортер М113;
девять автомобилей;
два артиллерийских орудия.
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