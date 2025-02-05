https://uz.sputniknews.ru/20250205/rossiya-novomlynsk-baranovka-osvobojdeniye-47855891.html

СВО: ВС России освободили еще два населенных пункта

СВО: ВС России освободили еще два населенных пункта

Sputnik Узбекистан

Одно из сел находится в Харьковской области, другое — в ДНР

2025-02-05T15:45+0500

2025-02-05T15:45+0500

2025-02-05T16:25+0500

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Село Барановка в ДНР освободила группировка "Центр".Бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зелёного Гая и Ямполовки.ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки потеряли:Уничтожено также пять складов боеприпасов. Группировка "Центр" нанесла поражение девяти украинским бригадам в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки.В результате противник потерял:

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