https://uz.sputniknews.ru/20250205/rossiya-novomlynsk-baranovka-osvobojdeniye-47855891.html
СВО: ВС России освободили еще два населенных пункта
СВО: ВС России освободили еще два населенных пункта
Sputnik Узбекистан
Одно из сел находится в Харьковской области, другое — в ДНР
2025-02-05T15:45+0500
2025-02-05T15:45+0500
2025-02-05T16:25+0500
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Село Барановка в ДНР освободила группировка "Центр".Бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зелёного Гая и Ямполовки.ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки потеряли:Уничтожено также пять складов боеприпасов. Группировка "Центр" нанесла поражение девяти украинским бригадам в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки.В результате противник потерял:
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сво россия харьковская область днр
сво россия харьковская область днр
СВО: ВС России освободили еще два населенных пункта
15:45 05.02.2025 (обновлено: 16:25 05.02.2025)
Одно из сел находится в Харьковской области, другое — в ДНР.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Российские бойцы взяли под контроль села Новомлынск в Харьковской области и Барановка в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Село Барановка в ДНР освободила группировка "Центр".
Бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зелёного Гая и Ямполовки.
ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки потеряли:
более 220 человек убитыми и ранеными;
три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113;
четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства;
четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожено также пять складов боеприпасов.
Группировка "Центр" нанесла поражение девяти украинским бригадам в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки.
В результате противник потерял:
более 500 военнослужащих;
три боевые бронемашины, включая американский бронетранспортер М113;
два артиллерийских орудия.