https://uz.sputniknews.ru/20250205/russkoe-orujie-novye-rubeji-otrk-iskander-1000-47843831.html

Русское оружие: новые рубежи ОТРК "Искандер-1000"

Русское оружие: новые рубежи ОТРК "Искандер-1000"

Sputnik Узбекистан

В зоне поражения российских гиперзвуковых ракет мобильного комплекса "Искандер-1000" оказались практически все военные базы и аэродромы Западной Европы

2025-02-05T17:00+0500

2025-02-05T17:00+0500

2025-02-05T17:00+0500

колумнисты

безопасность

"искандер"

вооружение

россия

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"Второе пришествие" оперативно-тактического комплекса "Искандер" ввергло в отчаяние сторонников бесконечной прокси-войны с Россией на украинском ТВД. Неуловимые гиперзвуковые ракеты "Искандер-1000" способны из Калининградской области за считанные минуты поразить важные цели на территории Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Германии. В пределах досягаемости ракет из Крыма — большинство военных баз США и НАТО в восточном Средиземноморье. Разнообразие высокоточных боевых частей ОТРК "Искандер-1000" позволяет оперативно и безупречно решить боевую задачу любой сложности.Появление новой модификации высокоточного комплекса "Искандер-1000" чрезвычайно тревожит страны НАТО значительно возросшей дальностью поражения — до 1000 км с обычной боевой частью (осколочно-фугасной, проникающей, кассетной, объемно-детонирующей), и до 1300 км — со специальной (ядерной БЧ — до 50 килотонн в тротиловом эквиваленте).В зоне поражения российских гиперзвуковых ракет мобильного комплекса "Искандер-1000" оказались практически все военные базы и аэродромы Западной Европы. Не говоря уже об Украине, которой и ранее сложно было спрятать переданные НАТО истребители F-16. Подлетное время до Великобритании — около 10 минут. Круговое вероятное отклонение от цели — не более 5 метров. Противоракетная оборона США и НАТО прозрачна для российских гиперзвуковых ракет.Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" поднимаются в небо вместе с МиГ-31, и это демаскирующий элемент боевого применения (в таких случаях разведка НАТО объявляет воздушную тревогу по всей Украине). Развертывание малозаметных, мобильных "Искандеров" совершенно непредсказуемо для противника. Особо важные объекты и цели уничтожаются гарантированно. И это не фигура речи. В ходе СВО поставки в войска "Искандеров-М" возросли многократно. Выпуск гиперзвуковых "Кинжалов" увеличен в пять раз.Аналитическое издание The National Interest пришло к выводу: "Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" — угроза Европе". Западных специалистов и аналитиков очень беспокоит начало серийного производства новых оперативно-тактических ракет.По данным генсека НАТО Марка Рютте, российский ОПК за три месяца выпускает вооружения и боеприпасов больше, чем все страны альянса — за год. Тревожную информацию об увеличении ракетного арсенала России ранее опубликовал специализированный журнал Military Watch: "Огромное и растущее превосходство в ракетных системах "земля-земля" продолжает оставаться главным фактором, обеспечивающим российской армии значительное преимущество на передовой".Технологическое превосходствоНатовская разведка не поможет. Американские спутники HBTSS и PWSA не способны отличить 500-километровый запуск "Искандера-М" от старта "1000-километровой" ракеты. Противнику придется реагировать на всей глубине оперативного тыла, демаскировать позиции и места базирования авиатехники (убивать моторесурс).Российская ракета комплекса "Искандер-1000" внешне сходна со "старой" баллистической ракетой 9M723 "Искандер-М". Отличается увеличенным на 15 процентов запасом твердого топлива, более эффективным двигателем, улучшенной системой управления полетом и наведения. Автономная инерциальная система наведения дополнена спутниковой навигацией на базе ГЛОНАСС. На подлете к цели система наведения использует бортовой радар, а ракета способна стремительно маневрировать, одновременно запуская ложные цели (плюс РЭБ). Модернизация позволила значительно увеличить дальность полета, и сохранить высокую точность ракеты (КВО — 5 метров). И это не предел возможностей.Заметим, дальность поражения "Искандеров" ранее ограничивал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли в первую каденцию президента Дональда Трампа в 2018 году. Поэтому в перспективе вероятно появление "Искандера-2000", "Искандера-3000"… Технологический задел и производственные мощности российского ОПК позволяют. Это важно для "асимметричного противодействия гораздо более многочисленным обычным силам НАТО", если таковые появятся на украинском ТВД.В боевых действиях на Украине Российская армия третий год применяет высокоточное оружие большой дальности, в невиданных ранее количествах. В сравнении с российской СВО американские аналоги — операции "Буря в пустыне", "Союзная сила", "Несокрушимая свобода" — можно считать детским садом. И на Западе понимают: "Россия разработала и внедрила системы, которые "полностью перечеркнули прежнюю стратегию НАТО в Европе". На поле боя решительно перечеркнуты многолетние мифы о технологическом превосходстве США и их союзников.Издание The National Interest 3 февраля констатировало: "Теперь, когда Москва одерживает верх на Украине, а новая администрация Трампа в США становится все сговорчивее, ослабленные и изолированные европейские члены НАТО могут столкнуться с более сильной и озлобленной Россией, чем до начала конфликта". За что боролись эти члены привилегированного клуба неудачников? Выдающийся русский ученый Василий Ключевский говорил: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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