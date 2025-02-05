https://uz.sputniknews.ru/20250205/samarkand-lepeshka-registratsiya-geograficheskoye-ukazaniye-47852710.html
Самаркандскую лепешку зарегистрировали в качестве географического указания
Самаркандскую лепешку зарегистрировали в качестве географического указания
Sputnik Узбекистан
Свидетельство о регистрации исполняющему обязанности хокима Самаркандской области Адизу Бобоеву вручил глава Минюста РУз Акбар Тошкулов
2025-02-05T14:15+0500
2025-02-05T14:15+0500
2025-02-05T15:35+0500
общество
узбекистан
самарканд
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Самаркандскую лепешку внесли в государственный реестр географических указаний, сообщает Минюст. Свидетельство о регистрации исполняющему обязанности хокима Самаркандской области Адизу Бобоеву вручил министр юстиции Акбар Тошкулов. Министерство юстиции является уполномоченным государственным органом в области правовой охраны географических указаний. Использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, считается незаконным. Согласно закону "О географических указаниях", таковым признается обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории определенного географического объекта, где качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени зависят от его географического происхождения, пояснили в Минюсте.
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самарканд лепешка регистрация географическое название минюст
самарканд лепешка регистрация географическое название минюст
Самаркандскую лепешку зарегистрировали в качестве географического указания
14:15 05.02.2025 (обновлено: 15:35 05.02.2025)
Свидетельство о регистрации исполняющему обязанности хокима Самаркандской области Адизу Бобоеву вручил глава Минюста РУз Акбар Тошкулов.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Самаркандскую лепешку внесли в государственный реестр географических указаний, сообщает
Минюст.
Свидетельство о регистрации исполняющему обязанности хокима Самаркандской области Адизу Бобоеву вручил министр юстиции Акбар Тошкулов.
Министерство юстиции является уполномоченным государственным органом в области правовой охраны географических указаний. Использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, считается незаконным.
Согласно закону "О географических указаниях", таковым признается обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории определенного географического объекта, где качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени зависят от его географического происхождения, пояснили в Минюсте.