https://uz.sputniknews.ru/20250205/samarkand-lepeshka-registratsiya-geograficheskoye-ukazaniye-47852710.html

Самаркандскую лепешку зарегистрировали в качестве географического указания

Самаркандскую лепешку зарегистрировали в качестве географического указания

Sputnik Узбекистан

Свидетельство о регистрации исполняющему обязанности хокима Самаркандской области Адизу Бобоеву вручил глава Минюста РУз Акбар Тошкулов

2025-02-05T14:15+0500

2025-02-05T14:15+0500

2025-02-05T15:35+0500

общество

узбекистан

самарканд

министерство юстиции узбекистана

хлебобулочные изделия

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Самаркандскую лепешку внесли в государственный реестр географических указаний, сообщает Минюст. Свидетельство о регистрации исполняющему обязанности хокима Самаркандской области Адизу Бобоеву вручил министр юстиции Акбар Тошкулов. Министерство юстиции является уполномоченным государственным органом в области правовой охраны географических указаний. Использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, считается незаконным. Согласно закону "О географических указаниях", таковым признается обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории определенного географического объекта, где качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени зависят от его географического происхождения, пояснили в Минюсте.

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