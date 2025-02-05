https://uz.sputniknews.ru/20250205/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-adaptatsiya-ekonomika-klimat-47855228.html
Россия поможет адаптировать экономику Узбекистана к водно-климатическому кризису
Россия поможет адаптировать экономику Узбекистана к водно-климатическому кризису
Sputnik Узбекистан
Стороны создадут рабочую группу и по итогам исследований разработают стратегию адаптации до 2050 года
2025-02-05T15:15+0500
2025-02-05T15:15+0500
2025-02-05T15:32+0500
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сотрудничество
экология
климат
адаптация
экономика
проект
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Россия поможет адаптировать экономику Узбекистана к водно-климатическому кризису, сообщает Минэкологии РУз. Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиза Абдухакимова с первым вице-президентом Газпромбанка РФ Екатериной Салугиной-Сороковой. Российская сторона предложила провести совместные научные исследования, направленные на разработку обоснованных стратегий по средне- и долгосрочной адаптации экономики республики к изменяющимся водно-климатическим условиям. Как отмечалось, подготовка практических рекомендаций не только укрепит компетенции узбекских экспертных центров в области экономико-политического анализа водных и климатических проблем, но и станет важным шагом в развитии научного сотрудничества между странами. В свою очередь Азиз Абдухакимов подчеркнул, что этот проект может стать ключевой платформой для научно-исследовательского взаимодействия, а также обмена знаниями и технологиями в регионе Центральной Азии. По итогам исследований стороны планируют разработать "Стратегию адаптации экономики Узбекистана к изменениям водно-климатических условий до 2050 года".
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россия узбекистан адаптация экономика
россия узбекистан адаптация экономика
Россия поможет адаптировать экономику Узбекистана к водно-климатическому кризису
15:15 05.02.2025 (обновлено: 15:32 05.02.2025)
Стороны создадут рабочую группу и по итогам исследований разработают стратегию адаптации до 2050 года.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Россия поможет адаптировать экономику Узбекистана к водно-климатическому кризису, сообщает
Минэкологии РУз.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиза Абдухакимова с первым вице-президентом Газпромбанка РФ Екатериной Салугиной-Сороковой.
"В ходе переговоров были рассмотрены перспективы проекта, направленного на адаптацию экономики Узбекистана к водно-климатическому кризису и зеленой трансформации мировой экономики. Реализация инициативы намечена на 2025–2026 годы", — говорится в сообщении.
Российская сторона предложила провести совместные научные исследования, направленные на разработку обоснованных стратегий по средне- и долгосрочной адаптации экономики республики к изменяющимся водно-климатическим условиям.
Как отмечалось, подготовка практических рекомендаций не только укрепит компетенции узбекских экспертных центров в области экономико-политического анализа водных и климатических проблем, но и станет важным шагом в развитии научного сотрудничества между странами.
В свою очередь Азиз Абдухакимов подчеркнул, что этот проект может стать ключевой платформой для научно-исследовательского взаимодействия, а также обмена знаниями и технологиями в регионе Центральной Азии.
"В этой связи предложено сформировать рабочую группу и организовать ознакомительный визит в Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) для взаимодействия со специалистами в области управления водными ресурсами", — говорится в сообщении.
По итогам исследований стороны планируют разработать "Стратегию адаптации экономики Узбекистана к изменениям водно-климатических условий до 2050 года".