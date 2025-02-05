https://uz.sputniknews.ru/20250205/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-adaptatsiya-ekonomika-klimat-47855228.html

Россия поможет адаптировать экономику Узбекистана к водно-климатическому кризису

Россия поможет адаптировать экономику Узбекистана к водно-климатическому кризису

Sputnik Узбекистан

Стороны создадут рабочую группу и по итогам исследований разработают стратегию адаптации до 2050 года

2025-02-05T15:15+0500

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общество

узбекистан

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сотрудничество

экология

климат

адаптация

экономика

проект

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Россия поможет адаптировать экономику Узбекистана к водно-климатическому кризису, сообщает Минэкологии РУз. Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиза Абдухакимова с первым вице-президентом Газпромбанка РФ Екатериной Салугиной-Сороковой. Российская сторона предложила провести совместные научные исследования, направленные на разработку обоснованных стратегий по средне- и долгосрочной адаптации экономики республики к изменяющимся водно-климатическим условиям. Как отмечалось, подготовка практических рекомендаций не только укрепит компетенции узбекских экспертных центров в области экономико-политического анализа водных и климатических проблем, но и станет важным шагом в развитии научного сотрудничества между странами. В свою очередь Азиз Абдухакимов подчеркнул, что этот проект может стать ключевой платформой для научно-исследовательского взаимодействия, а также обмена знаниями и технологиями в регионе Центральной Азии. По итогам исследований стороны планируют разработать "Стратегию адаптации экономики Узбекистана к изменениям водно-климатических условий до 2050 года".

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