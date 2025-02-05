https://uz.sputniknews.ru/20250205/yakutiya-namerena-aktivnee-sotrudnichat-s-regionami-uzbekistana-47842078.html
Якутия намерена активнее сотрудничать с регионами Узбекистана
Якутия намерена активнее сотрудничать с регионами Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Стороны уделили особое внимание наращиванию поставок узбекской плодоовощной продукции в северный регион России.
2025-02-05T11:00+0500
2025-02-05T11:00+0500
2025-02-05T11:09+0500
узбекистан
якутия
сотрудничество
экономика
торговля
плодоовощная продукция
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Власти и компании Якутии намерены активизировать сотрудничество с регионами Узбекистана, сообщает торговое представительство России в республике.Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи торгпреда РФ в Узбекистане Константина Злыгостева с делегацией Республики Саха (Якутия) во главе с заместителем председателя правительства региона Кимом Борисовым.Особое внимание уделили наращиванию поставок узбекской плодоовощной продукции в северный регион России.Также речь шла о локализации производств якутских компаний в индустриальных технопарках "Чирчик" и "Джизак", возможности открытия Торгового дома Якутии в Узбекистане.Кроме того, Злыгостев поддержал планы организовать визит главы Якутии Айсена Николаева в Узбекистан во время международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте 28 – 30 апреля, добавили в торгпредстве.
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якутия узбекистан регионы сотрудничество
якутия узбекистан регионы сотрудничество
Якутия намерена активнее сотрудничать с регионами Узбекистана
11:00 05.02.2025 (обновлено: 11:09 05.02.2025)
Стороны уделили особое внимание наращиванию поставок узбекской плодоовощной продукции в северный регион России.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Власти и компании Якутии намерены активизировать сотрудничество с регионами Узбекистана, сообщает
торговое представительство России в республике.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи торгпреда РФ в Узбекистане Константина Злыгостева с делегацией Республики Саха (Якутия) во главе с заместителем председателя правительства региона Кимом Борисовым.
"В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества между Якутией и регионами Узбекистана, подчеркнута важность углубления взаимодействия в промышленном секторе, в том числе в горнодобывающей и легкой промышленности, IT-отрасли и креативных индустриях", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили наращиванию поставок узбекской плодоовощной продукции в северный регион России.
Также речь шла о локализации производств якутских компаний в индустриальных технопарках "Чирчик" и "Джизак", возможности открытия Торгового дома Якутии в Узбекистане.
Кроме того, Злыгостев поддержал планы организовать визит главы Якутии Айсена Николаева в Узбекистан во время международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте 28 – 30 апреля, добавили в торгпредстве.