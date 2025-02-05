https://uz.sputniknews.ru/20250205/yakutiya-namerena-aktivnee-sotrudnichat-s-regionami-uzbekistana-47842078.html

Якутия намерена активнее сотрудничать с регионами Узбекистана

Якутия намерена активнее сотрудничать с регионами Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Стороны уделили особое внимание наращиванию поставок узбекской плодоовощной продукции в северный регион России.

2025-02-05T11:00+0500

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2025-02-05T11:09+0500

узбекистан

якутия

сотрудничество

экономика

торговля

плодоовощная продукция

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Власти и компании Якутии намерены активизировать сотрудничество с регионами Узбекистана, сообщает торговое представительство России в республике.Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи торгпреда РФ в Узбекистане Константина Злыгостева с делегацией Республики Саха (Якутия) во главе с заместителем председателя правительства региона Кимом Борисовым.Особое внимание уделили наращиванию поставок узбекской плодоовощной продукции в северный регион России.Также речь шла о локализации производств якутских компаний в индустриальных технопарках "Чирчик" и "Джизак", возможности открытия Торгового дома Якутии в Узбекистане.Кроме того, Злыгостев поддержал планы организовать визит главы Якутии Айсена Николаева в Узбекистан во время международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте 28 – 30 апреля, добавили в торгпредстве.

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