https://uz.sputniknews.ru/20250206/eaeu-sifrovizatsiya-selskoye-xozyaystvo-47868310.html

Министр рассказала о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС

Министр рассказала о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В целом предпринимаемые государствами-членами Союза системные меры позволили за десять лет нарастить объемы производства сельскозпродукции на 25,4%

2025-02-06T13:12+0500

2025-02-06T13:12+0500

2025-02-06T14:11+0500

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цифровизация

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на панельной сессии форума Digital Almaty 2025 рассказала о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС.Она отметила, что цифровизация сельского хозяйства Союза обеспечит доступ к глобальным рынкам, повысит безопасность продовольственных ресурсов и упростит доступ к финансовым услугам.Комментируя развитие цифровой экономики агропромышленного комплекса ЕАЭС, Барсегян сообщила, что в целом предпринимаемые государствами-членами системные меры позволили за десять лет нарастить объемы производства сельхозпродукции на 25,4%.Важную роль в обеспечении Союза продовольствием играет взаимная торговля, объемы которой выросли в 1,6 раза, благодаря чему уровень обеспеченности ЕАЭС основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия достиг 93%.По ее словам, решить эту глобальную задачу поможет внедрение технологических инноваций.Барсегян рассказала, что Комиссия запустила информационный ресурс – Карту развития агроиндустрии, где в интерактивном режиме отражена информация о более чем 260 крупных инвестпроектах, реализуемых в ЕАЭС, на сумму более $18 млрд. Карта позволяет инвесторам принимать взвешенные решения по новым сельхозпроектам с учетом уже реализуемых.Важным шагом в развитии электронной торговли сельхозпродукцией также стало подписание Соглашения о правилах выпуска, обращения и погашения складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Его практическая реализация начнется с июня 2026 года.

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