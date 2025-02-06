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Министр рассказала о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС
Министр рассказала о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В целом предпринимаемые государствами-членами Союза системные меры позволили за десять лет нарастить объемы производства сельскозпродукции на 25,4%
2025-02-06T13:12+0500
2025-02-06T13:12+0500
2025-02-06T14:11+0500
еаэс
цифровизация
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на панельной сессии форума Digital Almaty 2025 рассказала о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС.Она отметила, что цифровизация сельского хозяйства Союза обеспечит доступ к глобальным рынкам, повысит безопасность продовольственных ресурсов и упростит доступ к финансовым услугам.Комментируя развитие цифровой экономики агропромышленного комплекса ЕАЭС, Барсегян сообщила, что в целом предпринимаемые государствами-членами системные меры позволили за десять лет нарастить объемы производства сельхозпродукции на 25,4%.Важную роль в обеспечении Союза продовольствием играет взаимная торговля, объемы которой выросли в 1,6 раза, благодаря чему уровень обеспеченности ЕАЭС основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия достиг 93%.По ее словам, решить эту глобальную задачу поможет внедрение технологических инноваций.Барсегян рассказала, что Комиссия запустила информационный ресурс – Карту развития агроиндустрии, где в интерактивном режиме отражена информация о более чем 260 крупных инвестпроектах, реализуемых в ЕАЭС, на сумму более $18 млрд. Карта позволяет инвесторам принимать взвешенные решения по новым сельхозпроектам с учетом уже реализуемых.Важным шагом в развитии электронной торговли сельхозпродукцией также стало подписание Соглашения о правилах выпуска, обращения и погашения складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Его практическая реализация начнется с июня 2026 года.
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еаэс сельское хозяйство цифровизация
еаэс сельское хозяйство цифровизация
Министр рассказала о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС
13:12 06.02.2025 (обновлено: 14:11 06.02.2025)
В целом предпринимаемые государствами-членами Союза системные меры позволили за десять лет нарастить объемы производства сельхозпродукции на 25,4%.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на панельной сессии форума Digital Almaty 2025 рассказала
о преимуществах цифровизации сельского хозяйства стран ЕАЭС.
Она отметила, что цифровизация сельского хозяйства Союза обеспечит доступ к глобальным рынкам, повысит безопасность продовольственных ресурсов и упростит доступ к финансовым услугам.
Комментируя развитие цифровой экономики агропромышленного комплекса ЕАЭС, Барсегян сообщила, что в целом предпринимаемые государствами-членами системные меры позволили за десять лет нарастить объемы производства сельхозпродукции на 25,4%.
Важную роль в обеспечении Союза продовольствием играет взаимная торговля, объемы которой выросли в 1,6 раза, благодаря чему уровень обеспеченности ЕАЭС основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия достиг 93%.
"Важно не только сохранить, но и преумножить эту положительную тенденцию", — подчеркнула министр ЕЭК.
По ее словам, решить эту глобальную задачу поможет внедрение технологических инноваций.
"Одним из инструментов для ускоренного роста сельскохозяйственного производства является трансформация аграрного рынка в цифровую модель. Именно в этом направлении сосредоточены усилия как Комиссии, так и национальных правительств", — отметила она.
Барсегян рассказала, что Комиссия запустила информационный ресурс – Карту развития агроиндустрии, где в интерактивном режиме отражена информация о более чем 260 крупных инвестпроектах, реализуемых в ЕАЭС, на сумму более $18 млрд. Карта позволяет инвесторам принимать взвешенные решения по новым сельхозпроектам с учетом уже реализуемых.
Важным шагом в развитии электронной торговли сельхозпродукцией также стало подписание Соглашения о правилах выпуска, обращения и погашения складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Его практическая реализация начнется с июня 2026 года.