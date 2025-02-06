https://uz.sputniknews.ru/20250206/na-voyne-kak-na-voyne-kitay-nanes-shtatam-otvetnyy-udar-47873973.html

На войне как на войне: Китай нанес Штатам ответный удар

На войне как на войне: Китай нанес Штатам ответный удар

Sputnik Узбекистан

Дональд Трамп, как и обещал, развернул новую торговую войну. Однако если с союзниками (а точнее, с более зависимыми от США экономиками — Колумбией, Канадой и... 06.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-06T19:40+0500

2025-02-06T19:40+0500

2025-02-06T19:40+0500

колумнисты

в мире

сша

китай

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Дональд Трамп, как и обещал, развернул новую торговую войну. Однако если с союзниками (а точнее, с более зависимыми от США экономиками — Колумбией, Канадой и Мексикой) Вашингтону удалось быстро договориться в свою пользу и пошлины были отменены, то вот напугать своего главного мирового конкурента — Китай — новыми тарифными ограничениями американскому президенту не удалось. Об этом пишет колумнист РИА Новости.На атаку Трампа КНР ответила пошлинами на американские энергоресурсы. Пекин ввел десяти-пятнадцатипроцентные пошлины на поставляемые в страну американские СПГ, нефть и уголь. Взаимные тарифные удары США и Китая так или иначе приведут к разгону инфляции, в том числе в США, и она трансформируется на весь мир через долларовую финансовую систему.А если стороны пойдут в своей борьбе дальше, расширяя список товаров и величину пошлин, то мировую торговую систему ждет серьезная встряска. И эта глобальная трансформация в худшем своем варианте может довести мир до нового глобального экономического кризиса. Каким образом?США и Китай — одни из крупнейших торговых партнеров друг для друга. Проблема для США в том, что из 688 миллиардов долларов торгового оборота 525 миллиардов долларов приходится на экспорт товаров и услуг из Китая. Тогда как тот покупает американских товаров в пять раз меньше. И такая диспропорция очень сильно возмущает, а скорее даже пугает Дональда Трампа. И это действительно должно пугать. Эта статистика говорит о сильной зависимости от китайских товаров. Если рост такой зависимости хотя бы не остановить, то через пару десятилетий или даже быстрее, учитывая какими невероятно быстрыми темпами продолжает развиваться экономика Китая, несмотря на замедление (всем бы развитым странам такой замедлившийся рост), США просто не смогут выживать без экспортных китайских товаров.Это значит, что в какой-то момент уже не США, а Китай будет иметь возможность диктовать условия американским покупателям и президентам. И Вашингтону в таких условиях придется подчиниться, чего он не делал с 1944 года (то есть почти 80 последних лет), когда доллар стал основной мировой валютой, привязанной к золоту.При более высокой зависимости США от китайских товаров Пекин одним своим решением перестать поставлять товары и услуги сможет обвалить американскую экономику и ввергнуть ее в жесточайший кризис. По сути, Китай поменяется местами с США, которые сейчас практически делают примерно то же самое, развязывая тарифные войны.Ни у Канады, ни у Мексики нет ни сил, ни ресурсов в этом плане противостоять войне Трампа. Самое печальное, что и у Евросоюза уже нет тех сил и ресурсов, которые были до 2014 года. За открытой целью США ослабить Россию через конфликт на Украине скрывалась также задача подорвать экономическую силу Евросоюза. И это в целом удается. Разрыв экономических и энергетических связей ЕС с Россией, в том числе с помощью подрывов газопроводов в Балтийском море, и навязывание американских дорогих энергоресурсов сделали свое дело. Европейская экономика в раздрае, Германия второй год не может выйти из рецессии. Торговая война США с Евросоюзом, о которой Трамп также открыто заявляет, вряд ли закончится победой Брюсселя.А вот с Китаем ситуация для США более сложная. Пекин так просто не отдаст свое, в том числе свое право в перспективе потеснить Вашингтон с мировой торговой арены. Своими ответными действиями — пошлинами против американских энергоресурсов — Китай показывает, что готов биться.Однако пока еще Пекин готов и договариваться. Наращиванию экспорта в США Вашингтон все равно будет сопротивляться. А мирные договоренности могут дать как минимум время и возможности Китаю постепенно захватить своими щупальцами другие рынки сбыта и стать еще сильнее. Бизнес, даже китайский, тоже не так просто убедить разворачивать свои амбиции с американского рынка сбыта на другие, альтернативные. Тарифная война в этом плане — убедительный аргумент.Именно поэтому контрмеры Китая громкие, но не критические. Доли поставок что американского СПГ, что американской нефти, что американского угля в Китай не очень значительные в общем объеме импорта этих ресурсов Китаем (всего по несколько процентов), поэтому мирового энергетического кризиса по этой причине ждать не стоит.Американский СПГ может найти покупателя на других азиатских рынках, где потеснит австралийский СПГ. Часть СПГ из США может вообще отправиться на европейский рынок и вытеснить оттуда, например, остатки катарского. В конце концов, СПГ из США может уйти на рынки Латинской Америки.Китай тоже без СПГ не останется. Во-первых, Катар, который уже и так отправляет значительные объемы СПГ в Китай, может их нарастить за счет ухода из ЕС. Во-вторых, Австралия может предложить свой освободившийся на других азиатских рынках СПГ Китаю взамен американского.По нефти тоже произойдет вполне безболезненное перераспределение рынков сбыта. Так что даже на мировых ценах это может не сказаться в перспективе, хотя колебания в моменте на новостях вполне возможны. На угольном рынке тоже дефицита нет, цены там и так падают, поэтому желающие, в том числе в России, заместить американский уголь на китайском рынке найдутся. Да и сам Пекин легко сумеет нарастить производство угля.Этим противостоянием может воспользоваться и Россия. В целом для нее любые войны США с Китаем на руку, так как они толкают Пекин в объятия Москвы ровно так же, как и в объятия других азиатских стран. Товарооборот Китая с АСЕАН уже почти в два раза превышает товарооборот с США. Торговля Китая с Россией, как известно, тоже бьет все планы и растет рекордными темпами. Тарифная война с США, которая активно началась с 2018 года, на самом деле не остановила в целом рост экспорта из Китая. Просто китайские экспортеры открыли глаза и заметили другие для себя рынки сбыта. Это плохие новости для Трампа: похоже, что притормозить рост экспорта из Китая в США он еще может, но вот остановить расползание китайских товаров и могущества КНР по всему миру — нет. Похоже, что США опоздали с торговой войной: ее надо было начинать против Китая намного раньше.

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китай штаты удар