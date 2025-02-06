https://uz.sputniknews.ru/20250206/rossiya-botsy-kater-vsu-so-vzryvchatkoy-unichtojeniye-47873269.html
СВО: российские бойцы уничтожили начиненный взрывчаткой катер ВСУ
СВО: российские бойцы уничтожили начиненный взрывчаткой катер ВСУ
Sputnik Узбекистан
Для поражения цели использовали ударный беспилотник
2025-02-06T17:30+0500
2025-02-06T17:30+0500
2025-02-06T17:30+0500
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Военнослужащие группировки российских войск "Днепр" с помощью ударных беспилотников уничтожили дистанционно управляемый катер ВСУ, набитый взрывчаткой, в районе Днепровского лимана, сообщает Минобороны РФ.На видео попал момент прямого попадания беспилотника по катеру, которое сопровождалось сильным взрывом.
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия бойцы уничтожение катер всу
россия бойцы уничтожение катер всу
СВО: российские бойцы уничтожили начиненный взрывчаткой катер ВСУ
Для поражения цели использовали ударный беспилотник.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
Военнослужащие группировки российских войск "Днепр" с помощью ударных беспилотников уничтожили дистанционно управляемый катер ВСУ, набитый взрывчаткой, в районе Днепровского лимана, сообщает
Минобороны РФ.
"Разведчики группировки "Днепр" зафиксировали оборудованный под дистанционное управление и набитый взрывчаткой катер ВСУ в районе Днепровского лимана. Первым ударным дроном наши военнослужащие обездвижили моторную лодку, а вторым – уничтожили ее", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
На видео попал момент прямого попадания беспилотника по катеру, которое сопровождалось сильным взрывом.