https://uz.sputniknews.ru/20250206/tashkent-xokim-vstrecha-posol-turtsiya-47874840.html

В Ташкенте может появиться улица Мустафы Кемаля Ататюрка

В Ташкенте может появиться улица Мустафы Кемаля Ататюрка

Sputnik Узбекистан

Также в планах создание турецкого сада и расширение турецкой школы

2025-02-06T18:10+0500

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2025-02-06T18:10+0500

узбекистан

ташкент

хокимият ташкента

встреча

посол

турция

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В столице Узбекистана может появиться улица Мустафы Кемаля Ататюрка, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Глава столичной администрации Шавкат Умурзаков и посол Турции Олган Бекар обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений.Бекар отметил, что завершает дипмиссию в Узбекистане и поделился своим видением перспектив сотрудничества.По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать активный диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, что послужит укреплению дружбы и партнерства между Узбекистаном и Турцией.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, ташкент, хокимият ташкента, встреча, посол, турция, сотрудничество