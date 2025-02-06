https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-assotsiatsiya-kinematografistov-yevraziya-47863090.html
Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии
Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии
Sputnik Узбекистан
Цель нового сообщества — развитие и поддержка молодых кинематографистов, создание творческих коллективов в странах Евразии и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через кино
2025-02-06T11:00+0500
2025-02-06T11:00+0500
2025-02-06T11:00+0500
узбекистан
ассоциация
кинематограф
евразия
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии, сообщает Sputnik Кыргызстан.О ее создании объявили на международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Бишкеке.Также членами ассоциации стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан.Главная цель нового сообщества — развитие и поддержка молодых кинематографистов, создание творческих коллективов в странах Евразии и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через кино.
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узбекистан ассоциация кинематографисты евразия
узбекистан ассоциация кинематографисты евразия
Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии
Цель нового сообщества — развитие и поддержка молодых кинематографистов, создание творческих коллективов в странах Евразии и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через кино.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии, сообщает
Sputnik Кыргызстан.
О ее создании объявили на международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Бишкеке.
Также членами ассоциации стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан.
"Только сплочение в большую евразийскую семью поможет нам устоять перед чуждыми идеалами, которые нам так яростно навязывает Запад", — подчеркнула депутат Госдумы, председатель АНО "Евразия" Алёна Аршинова.
Главная цель нового сообщества — развитие и поддержка молодых кинематографистов, создание творческих коллективов в странах Евразии и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через кино.