https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-assotsiatsiya-kinematografistov-yevraziya-47863090.html

Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии

Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии

Sputnik Узбекистан

Цель нового сообщества — развитие и поддержка молодых кинематографистов, создание творческих коллективов в странах Евразии и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через кино

2025-02-06T11:00+0500

2025-02-06T11:00+0500

2025-02-06T11:00+0500

узбекистан

ассоциация

кинематограф

евразия

культура

общество

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан вошел Международную ассоциацию кинематографистов Евразии, сообщает Sputnik Кыргызстан.О ее создании объявили на международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Бишкеке.Также членами ассоциации стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан.Главная цель нового сообщества — развитие и поддержка молодых кинематографистов, создание творческих коллективов в странах Евразии и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через кино.

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