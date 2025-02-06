https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-petronas-sotrudnichestvo-47862666.html

Узбекистан будет сотрудничать с малазийской нефтегазовой компанией

Узбекистан будет сотрудничать с малазийской нефтегазовой компанией

Sputnik Узбекистан

Глава республики поддержал перспективные планы по реализации проектов с корпорацией Petronas в сфере глубокой переработки сырья и "зеленой" энергетики

2025-02-06T09:53+0500

2025-02-06T09:53+0500

2025-02-06T10:29+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

официальный визит

малайзия

куала-лумпур

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В рамках деловой программы Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в Куала-Лумпуре посетили штаб-квартиру корпорации Petronas — одного из лидеров в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и возобновляемой энергетике. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. На встрече с президентом компании Мухаммедом Тауфиком речь шла о развитии взаимовыгодного сотрудничества. Глава Узбекистана поддержал перспективные планы по реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья и "зеленой" энергетики. Стороны договорились о совместных работах в области геологоразведки, месторождений углеводородов, хранении углекислых газов, подготовке высококвалифицированных кадров на базе Университета Petronas. На этом официальный визит Шавката Мирзиёева в Малайзию завершился. В международном аэропорту Куала-Лумпура его проводили министр образования Малайзии Замбри Абдул Кадир и другие официальные лица.

узбекистан

малайзия

куала-лумпур

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