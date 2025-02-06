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Узбекистан будет сотрудничать с малазийской нефтегазовой компанией
Узбекистан будет сотрудничать с малазийской нефтегазовой компанией
Sputnik Узбекистан
Глава республики поддержал перспективные планы по реализации проектов с корпорацией Petronas в сфере глубокой переработки сырья и "зеленой" энергетики
2025-02-06T09:53+0500
2025-02-06T10:29+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
официальный визит
малайзия
куала-лумпур
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В рамках деловой программы Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в Куала-Лумпуре посетили штаб-квартиру корпорации Petronas — одного из лидеров в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и возобновляемой энергетике. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. На встрече с президентом компании Мухаммедом Тауфиком речь шла о развитии взаимовыгодного сотрудничества. Глава Узбекистана поддержал перспективные планы по реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья и "зеленой" энергетики. Стороны договорились о совместных работах в области геологоразведки, месторождений углеводородов, хранении углекислых газов, подготовке высококвалифицированных кадров на базе Университета Petronas. На этом официальный визит Шавката Мирзиёева в Малайзию завершился. В международном аэропорту Куала-Лумпура его проводили министр образования Малайзии Замбри Абдул Кадир и другие официальные лица.
узбекистан
малайзия
куала-лумпур
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узбекистан малайзия нефтегазовая компания сотрудничество
узбекистан малайзия нефтегазовая компания сотрудничество

Узбекистан будет сотрудничать с малазийской нефтегазовой компанией

09:53 06.02.2025 (обновлено: 10:29 06.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
Президент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поддержал перспективные планы по реализации проектов с корпорацией Petronas в сфере глубокой переработки сырья и "зеленой" энергетики.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В рамках деловой программы Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в Куала-Лумпуре посетили штаб-квартиру корпорации Petronas — одного из лидеров в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и возобновляемой энергетике. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
Президент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2025
Президент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
© Пресс-служба президента Узбекистана
На встрече с президентом компании Мухаммедом Тауфиком речь шла о развитии взаимовыгодного сотрудничества.
Глава Узбекистана поддержал перспективные планы по реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья и "зеленой" энергетики.
Стороны договорились о совместных работах в области геологоразведки, месторождений углеводородов, хранении углекислых газов, подготовке высококвалифицированных кадров на базе Университета Petronas.
На этом официальный визит Шавката Мирзиёева в Малайзию завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит в Малайзию завершился
Официальный визит в Малайзию завершился - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2025
Официальный визит в Малайзию завершился
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Куала-Лумпура его проводили министр образования Малайзии Замбри Абдул Кадир и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит в Малайзию завершился
Официальный визит в Малайзию завершился - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2025
Официальный визит в Малайзию завершился
© Пресс-служба президента Узбекистана
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