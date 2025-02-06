https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-prirost-skladskaya-nedvijimost-47876343.html

Узбекистан на первом месте среди стран ЦА и Закавказья по приросту складской недвижимости

Узбекистан на первом месте среди стран ЦА и Закавказья по приросту складской недвижимости

Sputnik Узбекистан

На протяжении последних лет процесс развертывания логистической инфраструктуры в Центральной Азии почти полностью был связан с Казахстаном. Но 2024 г... 06.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-06T18:29+0500

2025-02-06T18:29+0500

2025-02-06T18:30+0500

узбекистан

склад

экономика

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На протяжении последних лет процесс развертывания логистической инфраструктуры в Центральной Азии почти полностью был связан с Казахстаном. Но 2024 г. образовался новый очаг девелоперской активности – Узбекистан. Всего за один сезон в республике удвоились запасы качественных складских площадей. Однако итоговый показатель все равно остается мизерным относительно реальных потребностей бизнеса. Чтобы выйти хотя бы на тот уровень обеспеченности логистическими мощностями, которого достигли северные соседи, Узбекистану нужно построить складов на 2,3-2,4 млн кв. м – в дополнение к имеющимся 0,5 млн кв. м. Такова экспертная оценка Станислава Ахмедзянова, управляющего партнера IBC Global.После ввода в эксплуатацию логистического центра Grand Pharm (инновационный кластер Ташкентского фармацевтического парка в Зангиатинском районе) суммарная площадь качественных складских объектов на территории Узбекистана превысила отметку в 500 тыс. кв. м. В течение сезона-2024 метраж функционирующей логистической недвижимости увеличился на 165%. Это абсолютный рекорд среди всех республик Центральной Азии и Закавказья. В те же сроки Грузии удалось нарастить свой складской потенциал на 65%, Армении и Кыргызстану – на 30%, Казахстану – на 20%. Кроме упомянутого комплекса Grand Pharm, в прошедшем году был сдан еще один "50-тысячник" – логистический центр в юго-западном предместье Ташкента (Янгиюльский район Ташкентской области). В числе других масштабных премьер эксперты называют вторую очередь логоцентра Orient Logistics (21,5 тыс. кв. м), складской комплекс дистрибьютора повседневных товаров Balton Trading Asia (20 тыс. кв. м).Несмотря на столь впечатляющий прогресс, республика по-прежнему находится лишь в самом начале пути по созданию полноценной логистической сети современного типа. Осенью прошлого года по суммарной площади складских комплексов Узбекистан сравнялся с Азербайджаном, который уступает ему в 3,7 раза по численности населения и в 5,2 раза по размеру территории. На одного жителя страны – даже после двукратной прибавки – приходится 0,01 кв. м качественной складской недвижимости. Эту площадь можно легко накрыть тюбетейкой. Специалисты IBC Global считают вполне реалистичным, что пополнения ближайших двух лет принесут до 0,5 млн кв. м инфраструктуры. Одно только декабрьское соглашение 2022 г. между Узбекистаном и Казахстаном предусматривает возведение группы складских зданий класса А и B общей площадью 248 тыс. кв. м. Но, чтобы догнать хотя бы тот же Казахстан по среднедушевому метражу, узбекским застройщикам предстоит довести суммарную площадь логистической инфраструктуры до 2,8-2,9 млн кв. м, а на это потребуется как минимум 7-8 лет. Если брать российскую норму, то показатель вырастает до 12,7 млн кв. м.Материал опубликован на коммерческой основе.

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узбекистан, склад, экономика