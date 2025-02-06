https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-somali-dipotnosheniya-ustanovleniye-47871034.html

Узбекистан установил дипотношения с еще одной африканской страной

Узбекистан установил дипотношения с еще одной африканской страной

Sputnik Узбекистан

Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения

2025-02-06T15:27+0500

2025-02-06T15:27+0500

2025-02-06T15:38+0500

узбекистан

политика

международные отношения

страны

африка

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан установил дипотношения с Сомали, сообщает ИА "Дунё".Документ подписали постпред Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сомали при ООН Абукар Дахир Осман.Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения.Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана с африканскими странами.Федеративная Республика Сомали — 157-я страна, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.Напомним, что в 2024 году республика установила дипотношения с 12 странами Африки, Америки и Европы.

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