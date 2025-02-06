https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-somali-dipotnosheniya-ustanovleniye-47871034.html
Узбекистан установил дипотношения с еще одной африканской страной
Узбекистан установил дипотношения с еще одной африканской страной
Sputnik Узбекистан
Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения
2025-02-06T15:27+0500
2025-02-06T15:27+0500
2025-02-06T15:38+0500
узбекистан
политика
международные отношения
страны
африка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/06/47869977_0:30:960:570_1920x0_80_0_0_7d803a070ee14786647c0fc872756eef.jpg
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан установил дипотношения с Сомали, сообщает ИА "Дунё".Документ подписали постпред Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сомали при ООН Абукар Дахир Осман.Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения.Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана с африканскими странами.Федеративная Республика Сомали — 157-я страна, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.Напомним, что в 2024 году республика установила дипотношения с 12 странами Африки, Америки и Европы.
узбекистан
страны
африка
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/06/47869977_80:0:880:600_1920x0_80_0_0_2c9d93bbc2fb0dfa83130c9151c47b9d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан дипломатические отношения африка страна
узбекистан дипломатические отношения африка страна
Узбекистан установил дипотношения с еще одной африканской страной
15:27 06.02.2025 (обновлено: 15:38 06.02.2025)
Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
Узбекистан установил дипотношения с Сомали, сообщает
ИА "Дунё".
"В городе Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Сомали", — говорится в сообщении.
Документ подписали постпред Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сомали при ООН Абукар Дахир Осман.
Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения.
Также они договорились активизировать двусторонние контакты для поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана с африканскими странами.
Федеративная Республика Сомали — 157-я страна, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
Напомним, что в 2024 году республика установила дипотношения с 12 странами Африки, Америки и Европы.