https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-zanyatost-novyye-podxody-47869129.html

Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане — видео

Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане — видео

Sputnik Узбекистан

В 2025 году в республике планируют обеспечить занятость 5,2 млн человек, на эти цели направят 126 трлн сумов

2025-02-06T14:18+0500

2025-02-06T14:18+0500

2025-02-06T15:36+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

занятость населения

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему "Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане".Спикерами выступили заместители руководителя департамента министерства занятости и сокращения бедности республики Мухтор Шоназаров и Шохрух Мухамедов.Основное внимание они уделили январскому постановлению президента Узбекистана, направленному на улучшение занятости, привлечение к предпринимательству и повышение доходов населения.Речь шла о новых подходах, которые внедрят в регионах для создания рабочих мест, организации адресной работы с нуждающимися слоями населения и расширения социальных услуг в махаллях.Шоназаров сообщил, что в 2025 году планируется обеспечить занятость 5,2 млн человек, на что направят 126 трлн сумов.Мухамедов отметил, что во всех регионах Узбекистана создадут кол-центры для поддержки граждан, работающих за рубежом, с целью их возвращения и обустройства на родине.В заключение представители ведомства ответили на вопросы журналистов.Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке.

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видео, эксклюзив, пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, занятость населения, видео