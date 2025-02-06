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Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане — видео
Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане — видео
Sputnik Узбекистан
В 2025 году в республике планируют обеспечить занятость 5,2 млн человек, на эти цели направят 126 трлн сумов
2025-02-06T14:18+0500
2025-02-06T14:18+0500
2025-02-06T15:36+0500
пресс-центр
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пресс-конференция
пресс-центр
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занятость населения
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему "Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане".Спикерами выступили заместители руководителя департамента министерства занятости и сокращения бедности республики Мухтор Шоназаров и Шохрух Мухамедов.Основное внимание они уделили январскому постановлению президента Узбекистана, направленному на улучшение занятости, привлечение к предпринимательству и повышение доходов населения.Речь шла о новых подходах, которые внедрят в регионах для создания рабочих мест, организации адресной работы с нуждающимися слоями населения и расширения социальных услуг в махаллях.Шоназаров сообщил, что в 2025 году планируется обеспечить занятость 5,2 млн человек, на что направят 126 трлн сумов.Мухамедов отметил, что во всех регионах Узбекистана создадут кол-центры для поддержки граждан, работающих за рубежом, с целью их возвращения и обустройства на родине.В заключение представители ведомства ответили на вопросы журналистов.Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке.
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видео, эксклюзив, пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, занятость населения, видео
видео, эксклюзив, пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, занятость населения, видео
Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане — видео
14:18 06.02.2025 (обновлено: 15:36 06.02.2025)
Эксклюзив
В 2025 году в республике планируют обеспечить занятость 5,2 млн человек, на эти цели направят 126 трлн сумов.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему "Новые подходы к обеспечению занятости населения в Узбекистане".
Спикерами выступили заместители руководителя департамента министерства занятости и сокращения бедности республики Мухтор Шоназаров и Шохрух Мухамедов.
Основное внимание они уделили январскому постановлению президента Узбекистана, направленному на улучшение занятости, привлечение к предпринимательству и повышение доходов населения.
Речь шла о новых подходах, которые внедрят в регионах для создания рабочих мест, организации адресной работы с нуждающимися слоями населения и расширения социальных услуг в махаллях.
Шоназаров сообщил, что в 2025 году планируется обеспечить занятость 5,2 млн человек, на что направят 126 трлн сумов.
Мухамедов отметил, что во всех регионах Узбекистана создадут кол-центры для поддержки граждан, работающих за рубежом, с целью их возвращения и обустройства на родине.
В заключение представители ведомства ответили на вопросы журналистов.
Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке
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