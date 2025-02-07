В Узбекистане банки смогут напрямую покупать коммерческую недвижимость у застройщиков
© Sputnik / Бахром Хатамов Ташкент-Сити — строящийся деловой центр в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
В результате 50 тысяч квадратных метров коммерческих помещений будут задействованы для бизнеса, а бюджет получит 70 млрд сумов доходов.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Коммерческие банки Узбекистана теперь получат право напрямую покупать коммерческую недвижимость у застройщиков. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания с участием Шавката Мирзиёева, посвященного развитию рынка услуг.
На совещании было отмечено, что за последние три года в Узбекистане было сдано в эксплуатацию 3 000 многоквартирных домов, а площадь новой коммерческой недвижимости составила 38 млн квадратных метров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг в регионах
Шавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг в регионах
© Пресс-служба президента Узбекистана
Девелоперам разрешат переводить 10-15% территорий новых жилых массивов в категорию коммерческой недвижимости.
"Застройщики заинтересованы в продаже этих объектов, в то время как сфера торговли и услуг — в аренде или лизинге таких помещений. Но системы, соединяющей девелоперов и предпринимателей, пока нет", — отмечалось на совещании.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг в регионах
Шавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг в регионах
© Пресс-служба президента Узбекистана
В этой связи президент одобрил предложение банков о возможности напрямую приобретать коммерческую недвижимость у девелоперов и затем передавать ее предпринимателям в аренду или лизинг на выгодных условиях.
В результате коммерческие помещения площадью 50 тысяч квадратных метров будут задействованы с пользой для бизнеса, а бюджет получит 70 млрд сумов доходов. Также будет создано от 100 до 150 тысяч рабочих мест. Кроме того, лизинг таких помещений будет как минимум на 15-20% дешевле аренды.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг в регионах
Шавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг в регионах
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также поручил ответственным ведомствам совместно с застройщиками проработать пакет проектов на 4 трлн сумов, в рамках которого коммерческая недвижимость будет передаваться в лизинг в закрепленных за ними секторах.