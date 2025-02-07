https://uz.sputniknews.ru/20250207/shavkat-mirziyoev-kriticheski-rassmotrel-plany-v-ximicheskoy-promyshlennosti-47879111.html

Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической промышленности

Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической промышленности

Sputnik Узбекистан

Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.

2025-02-07T09:58+0500

2025-02-07T09:58+0500

2025-02-07T10:05+0500

шавкат мирзиёев

совещание

общество

завод

химическая промышленность

производство

продукция

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. В последние годы в этой отрасли произошли значительные изменения, были созданы широкие возможности для привлечения инвестиций в новые технологические цепочки. Несмотря на это деятельность крупных химических предприятий по-прежнему не соответствует современным требованиям.На состоявшемся совещании, прошедшем в критическом ключе, были обсуждены актуальные проблемы отрасли. Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.В частности, было отмечено, ускоренное внедрение передовых технологий позволит многократно увеличить добавленную стоимость на химических предприятиях.Президент отметил имеющиеся недостатки и поставил задачу существенно увеличить число высокотехнологичных инвестиционных проектов.Правительству даны конкретные поручения по оперативному решению проблем отрасли, полному раскрытию ее потенциала и ускорению реализации важных проектов.Также ответственным лицам поручено внедрить цифровые технологии на каждом предприятии, обеспечить максимальное использование производственных мощностей, повысить энергоэффективность и снизить себестоимость продукции.

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химическая отрасль мирзиёев совещание предприятия производство