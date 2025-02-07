Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической промышленности
09:58 07.02.2025 (обновлено: 10:05 07.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. В последние годы в этой отрасли произошли значительные изменения, были созданы широкие возможности для привлечения инвестиций в новые технологические цепочки. Несмотря на это деятельность крупных химических предприятий по-прежнему не соответствует современным требованиям.
На состоявшемся совещании, прошедшем в критическом ключе, были обсуждены актуальные проблемы отрасли. Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, было отмечено, ускоренное внедрение передовых технологий позволит многократно увеличить добавленную стоимость на химических предприятиях.
Президент отметил имеющиеся недостатки и поставил задачу существенно увеличить число высокотехнологичных инвестиционных проектов.
Правительству даны конкретные поручения по оперативному решению проблем отрасли, полному раскрытию ее потенциала и ускорению реализации важных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также ответственным лицам поручено внедрить цифровые технологии на каждом предприятии, обеспечить максимальное использование производственных мощностей, повысить энергоэффективность и снизить себестоимость продукции.