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https://uz.sputniknews.ru/20250207/shavkat-mirziyoev-kriticheski-rassmotrel-plany-v-ximicheskoy-promyshlennosti-47879111.html
Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической промышленности
Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической промышленности
Sputnik Узбекистан
Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.
2025-02-07T09:58+0500
2025-02-07T10:05+0500
шавкат мирзиёев
совещание
общество
завод
химическая промышленность
производство
продукция
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. В последние годы в этой отрасли произошли значительные изменения, были созданы широкие возможности для привлечения инвестиций в новые технологические цепочки. Несмотря на это деятельность крупных химических предприятий по-прежнему не соответствует современным требованиям.На состоявшемся совещании, прошедшем в критическом ключе, были обсуждены актуальные проблемы отрасли. Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.В частности, было отмечено, ускоренное внедрение передовых технологий позволит многократно увеличить добавленную стоимость на химических предприятиях.Президент отметил имеющиеся недостатки и поставил задачу существенно увеличить число высокотехнологичных инвестиционных проектов.Правительству даны конкретные поручения по оперативному решению проблем отрасли, полному раскрытию ее потенциала и ускорению реализации важных проектов.Также ответственным лицам поручено внедрить цифровые технологии на каждом предприятии, обеспечить максимальное использование производственных мощностей, повысить энергоэффективность и снизить себестоимость продукции.
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химическая отрасль мирзиёев совещание предприятия производство
химическая отрасль мирзиёев совещание предприятия производство

Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической промышленности

09:58 07.02.2025 (обновлено: 10:05 07.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев критически рассмотрел планы в химической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. В последние годы в этой отрасли произошли значительные изменения, были созданы широкие возможности для привлечения инвестиций в новые технологические цепочки. Несмотря на это деятельность крупных химических предприятий по-прежнему не соответствует современным требованиям.
На состоявшемся совещании, прошедшем в критическом ключе, были обсуждены актуальные проблемы отрасли. Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2025
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, было отмечено, ускоренное внедрение передовых технологий позволит многократно увеличить добавленную стоимость на химических предприятиях.
Президент отметил имеющиеся недостатки и поставил задачу существенно увеличить число высокотехнологичных инвестиционных проектов.
Правительству даны конкретные поручения по оперативному решению проблем отрасли, полному раскрытию ее потенциала и ускорению реализации важных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2025
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также ответственным лицам поручено внедрить цифровые технологии на каждом предприятии, обеспечить максимальное использование производственных мощностей, повысить энергоэффективность и снизить себестоимость продукции.
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