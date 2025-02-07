https://uz.sputniknews.ru/20250207/tramp-xochet-otobrat-prirodnye-resursy-rossii-i-sdelat-iz-ukrainy-koloniyu-smi-47885436.html

Трамп хочет отобрать природные ресурсы России и сделать из Украины колонию –СМИ

Трамп хочет отобрать природные ресурсы России и сделать из Украины колонию –СМИ

Sputnik Узбекистан

Большинство редких природных ресурсов, в которых заинтересованы США, находятся не на территории киевского режима, а в России. Это признали даже украинские СМИ после того, как Трамп потребовал ресурсы в обмен на помощь Киеву, говорится в материале IB.

2025-02-07T15:02+0500

2025-02-07T15:02+0500

2025-02-07T15:04+0500

дональд трамп

дмитрий песков

сша

украина

природные ресурсы

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп хочет отобрать российские ценные природные ресурсы и сделать из Украины колонию, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS. Об этом сообщает РИА Новости.По словам автора, большинство редких природных ресурсов, в которых заинтересованы США, находятся не на территории киевского режима, а в России. Это признали даже украинские СМИ после того, как Трамп потребовал ресурсы в обмен на помощь Киеву.Обозреватель также охарактеризовал предложение американского лидера обменять ресурсы на помощь как попытку превратить Украину в колонию.В начале января Владимир Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.

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