https://uz.sputniknews.ru/20250207/v-tashkente-pokazali-pervyy-uzbekskiy-myuzikl-47891071.html

В Ташкенте показали первый узбекский мюзикл

В Ташкенте показали первый узбекский мюзикл

Sputnik Узбекистан

Спектакль “объединил” великих мэтров XX века Батыра Закирова и Фрэнка Синатру на одной сцене, а также показал, что музыка и творчество не подвластны времени.

2025-02-07T19:12+0500

2025-02-07T19:12+0500

2025-02-07T19:12+0500

видео

музыка

ташкент

мюзикл

габт

дворец "туркистон"

творчество

спектакль

вгик

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/07/47891490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85409faedc415a377cd5500ec893939a.jpg

Во Дворце искусств “Туркистон” прошла премьера первого узбекского мюзикла “Встреча, которая могла бы состояться. Батыр Закиров and Фрэнк Синатра”.Идея мюзикла принадлежит известному журналисту Узбекистана Борису Бабаеву. Он лично знал Батыра Закирова, брал у него интервью и до сих пор хранит пластинки с песнями музыканта. Вместе с тем он всегда восхищался творчеством Синатры.Задумка создать спектакль, который объединит двух творческих людей, пришла Бабаеву три года назад.Воплотить идею в жизнь помог режиссер ГАБТ имени Алишера Навои, заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Слоним.Весь вечер героям аккомпанировал джаз-оркестр Государственной филармонии Узбекистана под управлением Игоря Азаренко. Также мюзикл сопровождался документальными кадрами и биографической информацией о двух мэтрах XXвека.Закирова в мюзикле сыграл молодой певец Расул Абдуллаев, который исполнил любимые многими хиты “Рано”, “Умид”, “Мафтун булдим”, “Девушки моей страны” и другие.А с ролью Синатры блестяще справился народный артист Узбекистана Мансур Ташматов. Он порадовал зрителей исполнением всеми любимых “New York, New York”, “My Way”, “Strangers in the night” и других песен.По сюжету творчество Закирова и Синатры, их вечная музыка помогают сохранить любовь молодых людей из XXI века, которых сыграли студенты ташкентского ВГИКа Батыр Хусанов и Каролина Новикова. В мюзикле также приняли участие заслуженный артист Узбекистана Олег Галахов, актриса Молодежного театра Шахзода Валиева и творческий коллектив “Молодой балет”.О том, как прошла премьера, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

музыка туркистон видео синатра закиров мюзикл творчество спектакль габт