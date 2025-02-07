https://uz.sputniknews.ru/20250207/v-tashkente-pokazali-pervyy-uzbekskiy-myuzikl-47891071.html
В Ташкенте показали первый узбекский мюзикл
В Ташкенте показали первый узбекский мюзикл
Sputnik Узбекистан
Спектакль “объединил” великих мэтров XX века Батыра Закирова и Фрэнка Синатру на одной сцене, а также показал, что музыка и творчество не подвластны времени.
2025-02-07T19:12+0500
2025-02-07T19:12+0500
2025-02-07T19:12+0500
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ташкент
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дворец "туркистон"
творчество
спектакль
вгик
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Во Дворце искусств “Туркистон” прошла премьера первого узбекского мюзикла “Встреча, которая могла бы состояться. Батыр Закиров and Фрэнк Синатра”.Идея мюзикла принадлежит известному журналисту Узбекистана Борису Бабаеву. Он лично знал Батыра Закирова, брал у него интервью и до сих пор хранит пластинки с песнями музыканта. Вместе с тем он всегда восхищался творчеством Синатры.Задумка создать спектакль, который объединит двух творческих людей, пришла Бабаеву три года назад.Воплотить идею в жизнь помог режиссер ГАБТ имени Алишера Навои, заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Слоним.Весь вечер героям аккомпанировал джаз-оркестр Государственной филармонии Узбекистана под управлением Игоря Азаренко. Также мюзикл сопровождался документальными кадрами и биографической информацией о двух мэтрах XXвека.Закирова в мюзикле сыграл молодой певец Расул Абдуллаев, который исполнил любимые многими хиты “Рано”, “Умид”, “Мафтун булдим”, “Девушки моей страны” и другие.А с ролью Синатры блестяще справился народный артист Узбекистана Мансур Ташматов. Он порадовал зрителей исполнением всеми любимых “New York, New York”, “My Way”, “Strangers in the night” и других песен.По сюжету творчество Закирова и Синатры, их вечная музыка помогают сохранить любовь молодых людей из XXI века, которых сыграли студенты ташкентского ВГИКа Батыр Хусанов и Каролина Новикова. В мюзикле также приняли участие заслуженный артист Узбекистана Олег Галахов, актриса Молодежного театра Шахзода Валиева и творческий коллектив “Молодой балет”.О том, как прошла премьера, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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музыка туркистон видео синатра закиров мюзикл творчество спектакль габт
музыка туркистон видео синатра закиров мюзикл творчество спектакль габт
В Ташкенте показали первый узбекский мюзикл
Эксклюзив
Спектакль “объединил” великих мэтров XX века Батыра Закирова и Фрэнка Синатру на одной сцене, а также показал, что музыка и творчество не подвластны времени.
Во Дворце искусств “Туркистон” прошла премьера первого узбекского мюзикла “Встреча, которая могла бы состояться. Батыр Закиров and Фрэнк Синатра”.
Идея мюзикла принадлежит известному журналисту Узбекистана Борису Бабаеву. Он лично знал Батыра Закирова, брал у него интервью и до сих пор хранит пластинки с песнями музыканта. Вместе с тем он всегда восхищался творчеством Синатры.
Задумка создать спектакль, который объединит двух творческих людей, пришла Бабаеву три года назад.
“Когда однажды я оказался в Америке, в Нью-Йорке, я увидел спектакль Фрэнка Синатры, и это меня зажгло. Я приехал в Ташкент и стал думать, что нам нужно сделать что-то такое. Я смог соединить великого певца Азии с великим певцом Европы и Америки в одном проекте”, — рассказал Бабаев.
Воплотить идею в жизнь помог режиссер ГАБТ имени Алишера Навои, заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Слоним.
Весь вечер героям аккомпанировал джаз-оркестр Государственной филармонии Узбекистана под управлением Игоря Азаренко. Также мюзикл сопровождался документальными кадрами и биографической информацией о двух мэтрах XXвека.
Закирова в мюзикле сыграл молодой певец Расул Абдуллаев, который исполнил любимые многими хиты “Рано”, “Умид”, “Мафтун булдим”, “Девушки моей страны” и другие.
А с ролью Синатры блестяще справился народный артист Узбекистана Мансур Ташматов. Он порадовал зрителей исполнением всеми любимых “New York, New York”, “My Way”, “Strangers in the night” и других песен.
“Удалось соединить несоединимое, сделать прекрасный спектакль, который волнует людей сегодня. Я поздравляю авторов с замечательным культурным событием в нашей стране”, — поделился впечатлением после спектакля историк-краевед Борис Голендер.
По сюжету творчество Закирова и Синатры, их вечная музыка помогают сохранить любовь молодых людей из XXI века, которых сыграли студенты ташкентского ВГИКа Батыр Хусанов и Каролина Новикова.
В мюзикле также приняли участие заслуженный артист Узбекистана Олег Галахов, актриса Молодежного театра Шахзода Валиева и творческий коллектив “Молодой балет”.
“Я думаю, что у этого спектакля будет долгая жизнь, что ему будут аплодировать не только в Ташкенте, но и в других городах: не только Узбекистана, но и других стран”, — отметил Бабаев.
О том, как прошла премьера, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
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