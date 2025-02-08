https://uz.sputniknews.ru/20250208/ot-remesla-k-iskusstvu-kak-rojdayutsya-uzbekskie-instrumenty-47895766.html
От ремесла к искусству: как рождаются узбекские инструменты
От ремесла к искусству: как рождаются узбекские инструменты
Sputnik Узбекистан
Мастер рассказал о своем ремесле, о популярности дутара и о том, во сколько обойдется изготовление этого музыкального инструмента ручной работы.
2025-02-08T19:20+0500
2025-02-08T19:20+0500
2025-02-08T19:20+0500
видео
музыка
музыкальный инструмент
узбекские мастера
творчество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/08/47896849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63c6be44e9518fc38cfb3f87d7a15369.jpg
Хамидулла Рахметов уже 25 лет создает узбекские народные инструменты. За это время он изготовил более 1 тыс. экземпляров, а его дутары можно услышать по всему миру. Осваивать ремесло Хамидулла начал во время учебы в колледже. Мастер признается, что не думал, будто изготовление инструментов станет делом его жизни. Сейчас он создает дутары как для местных, так и для зарубежных музыкантов. Почему интерес к узбекским инструментам растёт, но мастеров становится всё меньше? Как в России открывают классы игры на дутаре? Сколько стоит дутар ручной работы? Об этом мастер рассказал в сюжете Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/08/47896849_279:0:1719:1080_1920x0_80_0_0_b9cb756b336afdf33c6396bf4cb87190.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ремесло искусство узбекские инструменты рахметов дутар
ремесло искусство узбекские инструменты рахметов дутар
От ремесла к искусству: как рождаются узбекские инструменты
Эксклюзив
Мастер рассказал о своем ремесле, о популярности дутара и о том, во сколько обойдется изготовление этого музыкального инструмента ручной работы.
Хамидулла Рахметов уже 25 лет создает узбекские народные инструменты. За это время он изготовил более 1 тыс. экземпляров, а его дутары можно услышать по всему миру.
"У наших народных инструментов около 40 видов. Я мастерил все существующие узбекские народные струнные инструменты. Так я хотел проверить себя: получится ли у меня?", — рассказывает он.
Осваивать ремесло Хамидулла начал во время учебы в колледже.
"В 2000 году, когда я поступил в Республиканский государственный музыкальный колледж имени Хамзы на факультет традиционного пения, я заходил в мастерские и видел работы мастеров. Тогда-то у меня и появилась любовь к этому ремеслу, и я начал учиться", — вспоминает он.
Мастер признается, что не думал, будто изготовление инструментов станет делом его жизни. Сейчас он создает дутары как для местных, так и для зарубежных музыкантов.
"Люди из России, Франции, Германии, Италии заказывают у меня дутары. Я спрашиваю их: зачем вам инструмент? А они отвечают: "Мы будем учиться играть!", — говорит Хамидулла.
Почему интерес к узбекским инструментам растёт, но мастеров становится всё меньше? Как в России открывают классы игры на дутаре? Сколько стоит дутар ручной работы? Об этом мастер рассказал в сюжете Sputnik Узбекистан
.