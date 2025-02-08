https://uz.sputniknews.ru/20250208/ot-remesla-k-iskusstvu-kak-rojdayutsya-uzbekskie-instrumenty-47895766.html

От ремесла к искусству: как рождаются узбекские инструменты

От ремесла к искусству: как рождаются узбекские инструменты

Sputnik Узбекистан

Мастер рассказал о своем ремесле, о популярности дутара и о том, во сколько обойдется изготовление этого музыкального инструмента ручной работы.

2025-02-08T19:20+0500

2025-02-08T19:20+0500

2025-02-08T19:20+0500

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музыка

музыкальный инструмент

узбекские мастера

творчество

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Хамидулла Рахметов уже 25 лет создает узбекские народные инструменты. За это время он изготовил более 1 тыс. экземпляров, а его дутары можно услышать по всему миру. Осваивать ремесло Хамидулла начал во время учебы в колледже. Мастер признается, что не думал, будто изготовление инструментов станет делом его жизни. Сейчас он создает дутары как для местных, так и для зарубежных музыкантов. Почему интерес к узбекским инструментам растёт, но мастеров становится всё меньше? Как в России открывают классы игры на дутаре? Сколько стоит дутар ручной работы? Об этом мастер рассказал в сюжете Sputnik Узбекистан.

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ремесло искусство узбекские инструменты рахметов дутар