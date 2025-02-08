https://uz.sputniknews.ru/20250208/uzbekistan-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-federatsiey-jenschin-kitaya-47895544.html

Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая

Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая

Sputnik Узбекистан

Советник министра иностранных дел Мунира Аминова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане Юй Цзюном.

2025-02-08T13:49+0500

2025-02-08T13:49+0500

2025-02-08T14:05+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

женщины

посол

встреча

форум

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая для повышения роли женщин в обеих странах. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.Советник министра иностранных дел Мунира Аминова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане Юй Цзюном.На встрече было подчеркнуто, что в 2024 году между двумя странами была достигнута значительная и продуктивная кооперация.Участники встречи обсудили приоритетные вопросы текущего года, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, включая двустороннюю торгово-экономическую, образовательную и грантовую деятельность. Кроме того, выражена готовность расширить сотрудничество с Федерацией женщин Китая, а также организовать двусторонние форумы и семинары, направленные на повышение роли женщин в обеих странах.

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