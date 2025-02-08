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Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая
Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая
Sputnik Узбекистан
Советник министра иностранных дел Мунира Аминова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане Юй Цзюном.
2025-02-08T13:49+0500
2025-02-08T13:49+0500
2025-02-08T14:05+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
женщины
посол
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форум
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая для повышения роли женщин в обеих странах. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.Советник министра иностранных дел Мунира Аминова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане Юй Цзюном.На встрече было подчеркнуто, что в 2024 году между двумя странами была достигнута значительная и продуктивная кооперация.Участники встречи обсудили приоритетные вопросы текущего года, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, включая двустороннюю торгово-экономическую, образовательную и грантовую деятельность. Кроме того, выражена готовность расширить сотрудничество с Федерацией женщин Китая, а также организовать двусторонние форумы и семинары, направленные на повышение роли женщин в обеих странах.
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посол китай узбекистан встреча мид федерация женщин
посол китай узбекистан встреча мид федерация женщин
Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая
13:49 08.02.2025 (обновлено: 14:05 08.02.2025)
Советник министра иностранных дел Узбекистана Мунира Аминова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане Юй Цзюном.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая для повышения роли женщин в обеих странах. Об этом сообщила
пресс-служба МИД Узбекистана.
Советник министра иностранных дел Мунира Аминова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане Юй Цзюном.
На встрече было подчеркнуто, что в 2024 году между двумя странами была достигнута значительная и продуктивная кооперация.
Участники встречи обсудили приоритетные вопросы текущего года, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, включая двустороннюю торгово-экономическую, образовательную и грантовую деятельность.
Кроме того, выражена готовность расширить сотрудничество с Федерацией женщин Китая, а также организовать двусторонние форумы и семинары, направленные на повышение роли женщин в обеих странах.