https://uz.sputniknews.ru/20250209/tramp-zayavil-chto-provel-telefonnye-peregovory-s-putinym--smi--47901971.html

Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным — СМИ

Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным — СМИ

Sputnik Узбекистан

При этом глава Белого Дома отказался отвечать на вопрос, сколько раз он связывался с президентом России. 09.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-09T11:49+0500

2025-02-09T11:49+0500

2025-02-09T11:49+0500

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает New York Post со ссылкой на главу Белого дома.При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, сколько раз он связывался с президентом России."Я лучше промолчу", — приводит его слова издание.Глава Белого Дома в еще раз подчеркнул, что у него есть "конкретный план" по завершения конфликта на Украине, однако не привел никаких подробностей.Ранее американский лидер несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти Москва и Вашингтон пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств. Позднее он отмечал, что контакты России и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.

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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин