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https://uz.sputniknews.ru/20250209/uzbekistan-uchastiye-festival-opera-krasnoyarsk-47900144.html
Артисты из Узбекистана выступят на Международном оперном фестивале в Красноярске
Артисты из Узбекистана выступят на Международном оперном фестивале в Красноярске
Sputnik Узбекистан
В рамках фестиваля покажут семь опер и пройдут четыре масштабных гала-концерта
2025-02-09T11:00+0500
2025-02-09T11:00+0500
узбекистан
опера
артист
участие
фестиваль
россия
красноярск
культура
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Артисты из Узбекистана выступят на Международном фестивале оперного искусства "Парад звезд в оперном. Словцов", открывшемся в Красноярске РФ и посвященном известному тенору Петру Словцову, сообщается на сайте Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.Фестиваль продлится до 10 апреля.Дирижировать будут два приглашенных дирижера - Ли Хаожань из Китая и Филиппо Десси из Италии. Будет показано семь опер и пройдет четыре масштабных гала-концерта. В рамках фестиваля зрители увидят выставку архивных фотографий Петра Словцова.Для справки: Петр Словцов (1886-1934) - русский певец, обладавший уникальным лирическим тенором. Он был создателем оперной труппы в Красноярске.
узбекистан
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красноярск
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узбекистан артисты опера фестиваль красноярск
узбекистан артисты опера фестиваль красноярск

Артисты из Узбекистана выступят на Международном оперном фестивале в Красноярске

11:00 09.02.2025
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Ноты - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2025
© Русский дом
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В рамках фестиваля покажут семь опер и пройдут четыре масштабных гала-концерта.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Артисты из Узбекистана выступят на Международном фестивале оперного искусства "Парад звезд в оперном. Словцов", открывшемся в Красноярске РФ и посвященном известному тенору Петру Словцову, сообщается на сайте Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.
Фестиваль продлится до 10 апреля.
“События фестиваля в соответствии с названием представят зрителю настоящий парад звезд: красноярцы увидят и услышат более двадцати приглашенных солистов и дирижеров из ведущих театров страны – Большого, Мариинского, Михайловского, "Геликон-опера", МАМТа, НОВАТа, а также из театров Италии, Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси”— говорится в сообщении.
Дирижировать будут два приглашенных дирижера - Ли Хаожань из Китая и Филиппо Десси из Италии. Будет показано семь опер и пройдет четыре масштабных гала-концерта. В рамках фестиваля зрители увидят выставку архивных фотографий Петра Словцова.
Для справки: Петр Словцов (1886-1934) - русский певец, обладавший уникальным лирическим тенором. Он был создателем оперной труппы в Красноярске.
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