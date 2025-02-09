https://uz.sputniknews.ru/20250209/uzbekistan-uchastiye-festival-opera-krasnoyarsk-47900144.html

Артисты из Узбекистана выступят на Международном оперном фестивале в Красноярске

Артисты из Узбекистана выступят на Международном оперном фестивале в Красноярске

Sputnik Узбекистан

В рамках фестиваля покажут семь опер и пройдут четыре масштабных гала-концерта

2025-02-09T11:00+0500

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2025-02-09T11:00+0500

узбекистан

опера

артист

участие

фестиваль

россия

красноярск

культура

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Артисты из Узбекистана выступят на Международном фестивале оперного искусства "Парад звезд в оперном. Словцов", открывшемся в Красноярске РФ и посвященном известному тенору Петру Словцову, сообщается на сайте Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.Фестиваль продлится до 10 апреля.Дирижировать будут два приглашенных дирижера - Ли Хаожань из Китая и Филиппо Десси из Италии. Будет показано семь опер и пройдет четыре масштабных гала-концерта. В рамках фестиваля зрители увидят выставку архивных фотографий Петра Словцова.Для справки: Петр Словцов (1886-1934) - русский певец, обладавший уникальным лирическим тенором. Он был создателем оперной труппы в Красноярске.

узбекистан

россия

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